Több mint 6500 magyar diák kezdi a tanévet a kolozsvári egyetemen

2023. október 3. 00:01

Több mint 6500 magyar egyetemi hallható kezdi meg az új, 2023-2024-es tanévet a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen - közölte hétfőn Soós Anna, a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes.

Az erdélyi felsőoktatási intézmény a kolozsvári felsőoktatás fennállása óta a 442., míg a magyar nyelvű oktatás kezdete óta a 152. tanévet nyitja meg - hangzott el a magyar tagozat tanévnyitóján.



A BBTE magyar tagozatán alapképzésen 1525, míg mesterképzésen 539 új magyar diák ült be a padokba, a doktori iskoláknak pedig idén 362 új hallgatója van.



"Örömmel látjuk, hogy a stabilitás jellemző az egyetemünkre, ezen belül a magyar tagozatra jelentkezők számában is" - közölte a tanévnyitón Soós Anna. Elmondta: az egyetem utáni képzésben részesülők és a pedagógiai oktatásra jelentkezőket is beleszámolva a BBTE-n mintegy 6500 magyar diák tanul.



A román, magyar és német tagozaton összesen 16 ezer új egyetemi hallgató van, a diákság összlétszáma mintegy 46 ezer - hangzott el.



A rektorhelyettes szerint a stabil diáklétszám mellett mást is lehet ünnepelni, ugyanis a magyar tagozat 350 állandó oktatója közül sok magasabb tudományos fokozatot szerzett az utóbbi időben, és a vendégtanárok száma is nőtt.



Beszédében rámutatott: a technológia fejlődésével és az egyre nagyobb információáramlással "az egyetemi élet pulzusa" is évről évre szaporább. Az egyetemi közösség izgatottabb, fáradtabb, stresszesebb, így különösen fontos időnként megállni, hogy a pulzus kicsit lecsillapodjon - tanácsolta kollégáinak és a diákságnak. Szánjanak időt arra, hogy "közösen, közösségként" megünnepeljék a fontos pillanatokat, az új kezdeteket. Hogy számba vegyék a sikereket, eddigi eredményeiket, és megvizsgálják az esetleges sikertelenségek okait, és utána újult erővel lépjenek vissza az oktatás és kutatás mindennapjaiba.



Soós Anna arra kérte kollégáit és a diákokat: közösen tegyenek azért, hogy a kolozsvári magyar felsőoktatásnak 442 év múlva is erős pulzusa legyen.



A BBTE magyar tagozatán új szakok is indultak, a többi között a Digitális média és IT-mérnöki szak volt népszerű.



A kolozsvári önkormányzati testület pár napja határozott arról, hogy a 2023-2024-es tanévtől ingyenessé válik a tömegközlekedés a városban tanuló diákok és a nappali tagozaton tanuló egyetemi hallgatók számára.



Az ingyenes tömegközlekedés biztosítása a Zöld Kolozsvár koncepció része, amely a gépkocsihasználat helyett alternatív közlekedési eszközöket javasol a zsúfolt autósforgalmáról híres erdélyi városban.

MTI