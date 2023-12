Új állandó kiállítás nyílt Petőfi Sándorról Mezőberényben

2023. december 5. 10:25

Új állandó kiállítás nyílt Petőfi és Orlai - A dallal szerzett barátság címmel az újratelepítésének 300. évfordulóját ünneplő, Békés vármegyei Mezőberényben.

A mezőberényi Orlai házban nyílt tárlat többszereplős, a költő mellett a város szülötte, Orlai Petrics Soma festőművész és a város neveltje, Szendrey Júlia is helyet kapott benne. A kiállítás alkotói összefonják a három szálat: a gyermeklányként Mezőberényben tanuló, majd ide anyaként és aggódó feleségként visszatérő Szendrey Júliáét, a Petrics család tagjainak szeretetét és a költő mély barátságát rokona és művésztársa, Orlai Petrics Somával.



A kiállítás megtervezésében és kialakításában a helyi szakemberek mellett a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete munkatársai nyújtottak segítséget. A tárlat alappillérei azok az anekdoták, melyek Petőfi mezőberényi tartózkodásairól szólnak és a berényi tárgyak, melyek szintén az itt tartózkodásaihoz köthetők: a Petőfi poharaként ismert festett mázas üvegpohár; Bonyhai Benjámin egykori jegyző karosszéke, melyben Orlai megfestette a költőt vagy Kis-Kéry Mihály emlékkönyve, melybe Petőfi írt.



Túri Andrea, az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgatója elmondta, a kiállításban a helyi muzeális gyűjteményében őrzött eredeti műtárgyak és dokumentumok mellett festmények, fényképek, dokumentumok másolatai mesélik el Petőfi és Orlai barátságát és Szendrey Júliának az itteni nevelőintézetben töltött éveit. A mezőberényi tárgyakat Irányi István Petőfi-kutató hagyományozta a muzeális gyűjteményre.



Emellett mezőberényi diákok 13 anekdotát jelenítettek meg rajzok formájában, melyek történetét maguk olvasták fel, digitalizálást követően néhány alkotás életre is kel. A történetek mellett megelevenedik a Békéscsabai Jókai Színház Németh László Petőfi Mezőberényben című színdarabjának videófelvétele is.



A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is társulnak - tette hozzá az igazgató.



Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából elkészült egy, a település múltját feldolgozó kötet újabb része is Mezőberény története III. címmel.



A kiadványt Erdész Ádám történész, nyugalmazott levéltárigazgató szerkesztette; a dualizmustól a mai napig ölelték fel Mezőberény történetét. Erdész Ádám a kötet bemutatóján elmondta, "a dualizmus idején adott volt egy mezővárosi típusú település, ahol a jobbágyfelszabadítással amellett, hogy a jobbágyok megkapták a földeket, a közös legelőket is felosztották. Egy olyan társadalom alakul ki, amelyben elég széles a középosztály, ami azért is fontos, mert fogyasztóvá is vált, ezzel segítette a kereskedelem, a kisipar fejlődését is. Elindult a polgárosodás folyamata, ez pedig rányomta a bélyegét a XX. századra".



A könyv várhatóan 2024 májusában jelenik meg.

MTI