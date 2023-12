A székelyvarságiak kitartanak a kereszténység mellett

2023. december 5. 20:45

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden megköszönte az erdélyi Székelyvarság lakóinak, hogy kitartanak a hit és a kereszténység mellett.

A székelyföldi településen a magyar kormány támogatásával megújult római katolikus templom felújításáért tartottak hálaadó szentmisét, melyre a helyi gyülekezet mellett Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából is érkeztek egyházi és világi elöljárók. A Székelyudvarhelytől 35 kilométerre található községet havasi tanyák alkotják, nagy területen, 77 négyzetkilométeren terül el, így két temploma van. Mindkettő a magyar kormány támogatásával újult meg.



Soltész Miklós beszédében rámutatott, hogy a székelyföldi településen élők élete szép, de a körülmények miatt nagyon kemény. Viccesen hozzátette: a polgármestert akár főpolgármesternek is szólíthatná, hiszen Székelyvarságnak "majdnem akkora a területe, mint Budapestnek".



Hangsúlyozta: a helyiek élete a fával való kétkezi munka miatt is tiszteletre méltó, ami a templomukban is meglátszik. Mint mondta, az egyik legnyugatibb magyarországi településen is látott Árpád-kori templomot, melynek tetőzetét székelyvarsági zsindellyel fedték be, amit külön megköszönt a helyieknek.



Soltész Miklós rámutatott: szereti a székelyvarsági emberekben, hogy ragaszkodnak a hithez, a kereszténységhez. Helyi lelkészektől tudja, hogy a gyerekek régen öt-tíz kilométert is gyalogoltak hóban, fagyban, hogy részt vehessenek a hittanórán, szentmisén - mondta. Megköszönte mindazok munkáját, akik "építették és építik" a templomot, és munkájuk révén nagyobb lett a bejárat, újak a padok, melegebb az épület.



Az államtitkár egy matyóhímzéssel díszített oltárterítőt adományozott a gyülekezetnek.



Tamás Ernő polgármester arról beszélt, hogy a székelyvarságiaknak mindig fontos volt a templom, megköszönte a magyar kormány támogatását és egyéb fejlesztésekről is beszámolt.



Jánosi Gellért székelyvarsági plébános elmondta: a templom új padlót, padlófűtést és új padokat kapott. Korábban a jövőre 120 éves templomban telente minden megfagyott, így a lelkészek is hamar kérték az áthelyezésüket melegebb településekre. A jelenlegi körülmények között nem kérték volna - vélte a plébános.



"A legszebb templom az, mely tele van élettel, Istent dicsőítő személyekkel" - mondta, reményét fejezve ki, hogy az épület a jövőben is minden vasárnap, sőt hétköznap is megtelik.



Jánosi Gellért az MTI-nek elmondta: mivel több tanya tartozik hozzá, az udvarhelyszéki településnek két temploma van. Az 1500 lélekszámú római katolikus egyházközség májusban 15 millió forint támogatást kapott a magyar kormánytól a község központjában és a Sólyomkő tanyán álló templomok fűtésrendszerének és villanyhálózatának felújítására.



Utána újabb projekt keretében a központi templom padjainak cseréjére és a sólyomkői épület tetőzetének javítására nyújtott újabb 10 millió forintos támogatást Budapest, amit fel is használtak. Ezekre a munkálatokra a Hargita megyei önkormányzattól is igényeltek támogatást, amint kézhez kapják, befejezik a még hátralévő munkát - tette hozzá a plébános.



MTI