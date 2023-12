Petőfi Advent

2023. december 7. 07:37

A Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan egész napos kiállítással, irodalmi kvízzel és koncertszínházi előadással is várják az érdeklődőket a Petőfi Advent - POKET Karácsony című összművészeti eseményen advent második vasárnapján az Akvárium Klubban.

A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) szervezésében megrendezendő rendezvénysorozatot délben Krizbai Domokos és Krizbai Gergely a KétKrizbai: Bolyongó Petőfi zenés-játékos programja indítja a VOLT Lokál színpadán, ahol a közönség bevonásával Petőfi-verseket zenésítenek meg - olvasható a szervezők közleményében.



Ezt követően a Hajógyár Rap Cinca című műsorának vendége ezúttal Csorba Lóránt, a Lóci játszik zenekar frontembere lesz, aki dalszövegeiről Zalán Tibor íróval beszélget, Sára Gergely moderálásával. A beszélgetés végén Csorba Lóci session zenekarával egy-két saját szerzeményt is előad.



Délután fél háromtól a Magyar Kultúra Magazin Te mit tennél egy időkapszulába? című interaktív előadását hallgathatják meg az érdeklődők Horváth Panna és Asztalos Emese vezetésével, amely egy POKET-Petőfi irodalmi kvízzel egészül ki a VOLT Lokál Színpadnál.



A szintén fél háromtól látható Huszonhat év - Privát Petőfi - Koncertszínházi életrajzi előadás zenével, történetmeséléssel, énekkel és versekkel mutatja be a 200 éve született költőt. A műsor négy hangra komponálva meséli el Petőfi Sándornak, a reformkor hősének sokszínű életét, hangsúlyosan népdalok, versek és útirajzok felhasználásával. Az előadáson közreműködik Adorjáni Bálint színművész, Kacsó Hanga énekes, Juhász Anna irodalmár és Szabó Dániel cimbalomművész.



Az eseményen délután a Hajógyár Zene x Látvány sorozatának vendége ezúttal Szakács Gergő, a Follow the Flow zenekar énekese lesz, aki szóló előadóként is ismert és elismert. A zenésszel Molnár Tamás énekes, dalszerző beszélget, majd Szakács Gergő egy félórás mini akusztikus koncerttel várja az érdeklődőket.



Este hat órától a KISHALL-ban a Csoóri-szalon nagykoncertje lesz hallható, ahol a sorozat idei évadának fellépői egy-egy rövid, ám annál változatosabb műsorral lépnek színpadra, valamint csatlakozik hozzájuk néhány meglepetésvendég is. Az előadáson fellép Csorba Lóci, Schoblocher Barbara, iamyank, Henri Gonzo, Vecsei H. Miklós, Juhász Anna, Egyedi Péter, Musspell, Mester Dávid, Szakács Gergő, Noémo, Boggie, Jancsó Gábor, Agócs Márton és Wunderlich József.



Az este kilenckor kezdődő QJÚB A kocka kibontása című irodalmi-koncertszínházi előadás Pilinszky János és Csoóri Sándor életművének legfontosabb darabjait dolgozza fel.



Az est végén a közönség a 3i társulat segítségével fedezheti fel a tiszta táncot, amely a tánc feloldozó örömét mutatja meg.



Egész nap látogatható A velünk élő Petőfi című utazókiállítás, amely a Petőfi-bicentenárium alkalmából az ország több helyszínén és a határon túl is megtekinthető volt.



A programok többsége ingyenesen látogatható, a Csoóri-szalon nagykoncert és a QJÚB: A kocka kibontása című előadás belépődíjas - áll a közleményben.

MTI