A Kárpát-medence időjárását okklúziós frontok határozzák meg

2023. december 9. 16:21

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk nagy részén nyugodt az idő: az északkeleti-keleti tájakon anticiklon terül el, illetve Európa délnyugati része fölé is magasnyomású zóna nyúlik be. Számottevő mennyiségű csapadékot csupán a nyugat felől érkező ciklonok hoznak, ezekből eső, havas eső, hó egyaránt előfordul, de néhol ónos esőről is érkezik jelentés. A hőmérséklet elég változatosan alakul: míg a Mediterráneumban és a nyugati partvidéken 10, egyes részeken 15 fok felett alakulnak a csúcsértékek, addig északkelet felé haladva egyre nagyobb területen marad napközben is 0 fok alatt a hőmérséklet.

A Kárpát-medence időjárását okklúziós frontok határozzák meg a következő 36 órában, főként a vasárnap érkező okozhat kiadósabb csapadékot. Elsősorban a délnyugati tájakon ónos eső is előfordulhat, az északi, északkeleti részeken pedig további hógyarapodásra lehet számítani.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Átmenetileg ugyan szakadozgat a felhőzet, de az időszak nagyobb részében borult, párás, helyenként ködös idő várható. A Dunántúlon estig még előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás, néhol havas eső.



Az éjszaka második felében nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, amely vasárnap fokozatosan kelet felé helyeződik, estére le is vonul. Míg az északkeleti, északi országrészben főként havazás várható, addig délebbre egyre inkább a havas eső, eső válik jellemzővé, de elsősorban a hajnali, kora délelőtti órákban a Dunántúlon, annak is elsősorban a déli és nyugati felében átmeneti ónos eső is valószínű!



A szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg időnként, amely a magasabban fekvő helyeken hordhatja majd a friss havat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntőrészt 0 és -5 fok között alakul, de a hófödte, átmenetileg derült részeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában -1 és +3 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon enyhébb lehet az idő, Sopronban akár +7 fokig is felmelegedhet a levegő.



MTI