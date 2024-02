Nyitott titkosszolgálati akták

2024. február 22. 21:25

Képzőművészeti alkotásokat és titkosszolgálati aktákat is bemutatnak a Cziffra Fesztiválon, amelynek három kiállítása a fesztivál vasárnapi zárókoncertjét követően is látogatható.

A MOMkult Reich Károly Galériájában a Cziffra Fesztivál képzőművészeti pályázatának nyertese, Mihályi Bálint fiatal festőművész kiállítása tekinthető meg DOOMY címmel, a tárlat középpontjában a virtualitás áll. A kiállítás március 31-éig tekinthető meg - közölték a szervezők az MTI-vel csütörtökön.



A Hegyvidék Galéria ad otthont Szirmay Zsanett Soundweaving című interdiszciplináris és interaktív projektjének. A művész a magyar népi hímzés motívumvilágából merített vizuális elemeket ülteti át nagy méretű installációkba, amelyek lejátszható dallamokként is értelmezhetők. A tárlat március 13-ig látható.



A képzőművészetek mellett a történelem iránt érdeklődőket is várják az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában megnyílt Mit rejt a Cziffra-dosszié? - Az emigráns zongoraművész: Cziffra György és az állambiztonság című kiállításra, amely a levéltárban fellehető, eddig titkosított dokumentumokba enged betekintést.



Cziffra György 1950-ben feleségével és fiával megpróbálta elhagyni Magyarországot, azonban elfogták, feleségét és őt több éves börtönbüntetésre ítélték, fiát pedig nevelőintézetbe adták. Így találkozott egymással Cziffra és a magyar állambiztonság, a vonatkozó dosszié pedig megtalálható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának iratai között.



A tárlat számos eddig nem publikált dokumentumon/forráson keresztül, elsősorban levéltári iratok, fényképek felhasználásával mutatja be Cziffra György életének és művészetének egy-egy időszakát, az állambiztonság működését.



A kiállítás szeptember 14-éig látogatható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának épületében. A tárlatot neves művészek, történészek részvételével megszervezett beszélgetések, előadások egészítik ki.



Mindhárom kiállítás ingyenesen tekinthető meg. A programokról további részletek a Cziffra Fesztivál weboldalán találhatók meg.



mti