Szijjártó: A humanitárius segítséget nem szabad zárójelbe tenni

2024. március 4. 16:02

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már New Yorkban van, ahol a közel-keleti válságról tartanak rendkívüli ENSZ-közgyűlést. A tárcavezető közösségi oldalán meg is osztott egy videót, amelyben az M1-nek nyilatkozva elárulta nehéz helyzetet teremtettek a vádak, amelyek az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatalát (UNRWA) érték, akinek a vezetőjével a külügyminiszter is tárgyalást folytat majd. A tárcavezető egyúttal kifejtette, véleménye szerint nem lehet a Gázai övezetben dúló harcok kapcsán a humanitárius segítség kérdését zárójelbe tenni, hiszen akkor ártatlan embereke kerülnek az éhínség szélére és ártatlan emberek fizetik meg az árat a terrorszervezetek bűnei miatt.

Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, éppen ezért teremtett nehéz helyzetet az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező szervezetének a botránya, mert a világ szemében és sok donorország szemében aláásták azt a hitelességet, aminek segítségével az UNRWA a munkáját hatékonyan tudta végezni. Mint ismeretes, a szervezet több tagját is azzal gyanúsítják, hogy együttműködtek a Hamász terrorszervezettel az október 7-i terrortámadásban.

A tárcavezető ennek kapcsán nyomatékosította: A felmerült vádakat mindenképpen ki kell vizsgálni. Szijjártó Péter a mai nap folyamán személyesen folytat majd megbeszélést a UNRWA főbiztosával.

