Menczer szerint a háborúpártiak el akarják hallgatni a háború veszélyeit

2024. június 3. 16:02

A Fidesz–KDNP Magyarországon az egyedüli politikai közösség, amely békepárti, meg tudja és meg is akarja védeni az ország békéjét – jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfőn Pátyon. Menczer Tamás, aki egyben Pest vármegye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, a települést az M1-es autópályával összekötő csomópont második ütemének átadásán arról beszélt: a vasárnapi választások legfontosabb kérdése, hogy háborúba megy Európa és Magyarország, vagy béke lesz. „Ha nem tudjuk a békét megőrizni, ha a háború kiterjed és Európa háborúba megy, és Magyarországot is belekényszerítik, akkor nem fejlesztésekről, nem autópálya-lehajtóról és elkerülő útról fogunk beszélgetni”, hanem arról, hogy mit veszítettünk el” – tette hozzá.

Szerinte a háborúpártiak el akarják érni, hogy ne beszéljenek a háború veszélyeiről. „El akarják hallgattatni a békepárti hangokat, élen a feketeöves háborúpártival, Magyar Péterrel, aki azt mondta, hogy ne beszéljünk a háború veszélyeiről, ne tegyünk ki Stop Háború plakátokat, mert ezek veszélyesek a gyerekekre” – fogalmazott. Közölte, a gyerekekre nem a plakát a veszélyes, hanem a háború a veszélyes.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy ők továbbra is a háború veszélyeiről fognak beszélni, háborúellenes kampányukat fokozni fogják, és mindent meg fognak tenni a békéért, „akkor is, ha ez az ilyen feketeöves, külföldről irányított és finanszírozott embereknek nem tetszik”. Menczer Tamás azt mondta, látható a falvakban, a településeken és különösen a fővárosban, hogy a baloldali polgármesterek nem a települések fejlesztését tartják szem előtt, hanem a településeket erőforrásnak használják a kormány elleni harcukhoz, és ebben a település lepusztul, tönkre megy. A baloldali polgármesterek nem „beletesznek a településbe, hanem mindent kivesznek, azért, hogy a település erejét felhasználják a kormány elleni harchoz” – mondta a kommunikációs igazgató, aki azt kérte a választópolgároktól, hogy az önkormányzati választáson a kormánnyal együttműködni képes jelölteket támogassák. A beruházásról elmondta, a projekt első része az autópálya-lehajtó, amelyet tavaly decemberben adtak át a forgalomnak. A második rész pedig a pátyi nyugati elkerülő szakasz, amelyet most adnak át. A két beruházás összértéke 5,9 milliárd forint volt – ismertette.

Menczer Tamás közölte, a lehajtónak azért van nagy jelentőségé, mert az a választókerület csaknem felét érinti, sok tízezer ember mindennapjait teszi könnyebbé: a Pátyról, Telkiből és Budajenőről közlekedők naponta akár 60 percet is spórolhatnak, vagyis éves szinten akár 10 napot is nyernek, ezt az időt nem kell a dugóban tölteniük. Hozzátette, hogy az összekötő út átadásával Biatorbágyon is jelentősen – a felmérések szerint majdnem 50 százalékkal – csökkent az átmenő forgalom és a beruházás pozitív hatással van Budakeszi forgalmára is.

MTI