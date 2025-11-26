Czunyiné Bertalan Judit: a kormány nem hagyta magára a vidéket

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 26. 12:05

Magyarország kormánya az elmúlt másfél évtizedben nem hagyta magára a magyar vidéket, a támogatási konstrukciókkal látványos és nagyon fontos fejlesztések valósultak meg - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára szerdán a zalai Kányaváron.

Czunyiné Bertalan Judit kifejtette: a területi operatív program két fázisában európai uniós forrásokból valósultak meg beruházások, majd 2019-ben a kormány elindította a magyar falu programot, amellyel a települések az alapfunkcióikat és a megmaradásukat támogató elképzeléseket tudják megvalósítani.

Mindehhez jelentős családtámogatási program indult, amelynek első időszakában a vidéki kistelepülésekre költöző vagy ott családot alapító fiatalokat segítették, majd tavaly meghirdették a versenyképes járások programját.

Ez utóbbi forrás számítható és kiszámítható, hiszen valamennyi vidéki járásnak 250 millió forint garantált fejlesztési támogatást biztosít, a megyei jogú városok térségében pedig 500 millió forintot.

Ennek elosztásáról a járási fejlesztési fórumokon a polgármestereknek kell egyezségre jutniuk, és ha a fejlesztési igény és a támogatási igény a támogatók, illetve a fejlesztési fórum tagjainak legalább kétharmadát élvezi, akkor azokat a miniszter nagy valószínűséggel jóváhagyja - emlékeztetett.

Alig több mint egy éve indult a program, és országszerte tapasztalható, hogy a térség, illetve az ország gazdasági erejét jelentő vagy egy vármegyében, egy járásban többletgazdasági erővel és többletgazdasági teljesítménnyel rendelkező településekre érkező iparűzési adóból származó visszatérítés együttgondolkodást igényel.

A közös feladat, közös teherviselés és közös fejlesztés "a program lelke", és az első év után azt lehet mondani, hogy működik, a polgármesterek képesek a településükre és a közös feladatokra koncentráltan fejlesztési programokat alkotni - hangsúlyozta Czunyiné Bertalan Judit.

Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy 2010 óta tízmilliárdos nagyságrendben közterek, utak, intézmények újultak meg a dél-zalai térségben.

A kormányzati politika ugyanis fontosnak tartotta, hogy a települések megtartóereje növekedjen, legyen olyan infrastruktúra és kényelmi szolgáltatások, amelyek a városban élők számára elérhetők, mindezzel pedig 50-60 éves hiányosságokat sikerült pótolni.

Bertalan Tibor, Kányavár polgármestere (független) elmondta: a pákai közös önkormányzati hivatalhoz tartozó öt település egyenlő arányban részesült az összesen 28 millió forintos keretből. A kistelepülésre jutó 5,7 millió forintból felújították a faluház külsejét, a kerítését és a térkőburkolatot, továbbá az épület előtt álló haranglábat is renoválták.

Kása Ádám, Páka polgármestere (független) a későbbi átadón arról számolt be, hogy a településnek szánt összegből az önkormányzat épülete melletti közparkot tették rendbe, valamint a dömeföldei településrészen lévő haranglábat újították fel.

Hozzátette, hogy a versenyképes járások programjában 2026-ra tervezett összegből a települések közös egészségházát kívánják majd korszerűsíteni.