Fának csapódott egy TEK-jármű Orbán Viktor konvojából - négyen kórházba kerültek

Szerző: Gondola

2025. november 26. 14:34

Négy ember került kórházba egy súlyos közúti baleset után Zalaegerszeg közelében, amely a miniszterelnök konvoját érintette. A Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta: feladatteljesítés közben balesetet szenvedett az egyik szolgálati jármű, amely Orbán Viktor zalaegerszegi programját biztosította.

Megcsúszott a nedves úton – fának ütközött a TEK járműve

A TEK tájékoztatása szerint a jármű a nedves útburkolaton megcsúszott, majd az út menti fás területre sodródva egy fának csapódott. A balesetben négyen megsérültek, őket mentőautóval szállították a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba. Más jármű nem ütközött a TEK autójával.

Zaol.hu korábban beszámolt arról, hogy az Alsóerdőnél, a 7401-es úton egy jármű letért az útról és fának ütközött. A lap munkatársai már nem tudtak eljutni a helyszínre, mert az utat mindkét irányból lezárták, és a forgalmat elterelték.

Orbán Viktor Lázár Jánossal vett részt egy gyár megnyitóján

Napközben a miniszterelnök Zalaegerszegen tartózkodott, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt. A kormányfő a Flex Zala Automotive Next Gen gyárának ünnepélyes megnyitóján vett részt, ahol bejelentette: Vigh László, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője nem indul a 2026-os választáson, helyette Szilasi Gábort támogatja a Fidesz.

Este már az MCC-ben szerepelt a miniszterelnök

A baleset nem érintette a kormányfő további programját. Orbán Viktor este a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélgetett Stumpf István egykori miniszterrel. Közösségi oldalán ezt írta:

„Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben.”

Mi történt pontosan Zalaegerszegnél?

A TEK közleménye alapján annyi bizonyos, hogy: