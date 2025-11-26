Fának csapódott egy TEK-jármű Orbán Viktor konvojából - négyen kórházba kerültek
Szerző: Gondola
2025. november 26. 14:34
Négy ember került kórházba egy súlyos közúti baleset után Zalaegerszeg közelében, amely a miniszterelnök konvoját érintette. A Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta: feladatteljesítés közben balesetet szenvedett az egyik szolgálati jármű, amely Orbán Viktor zalaegerszegi programját biztosította.
Megcsúszott a nedves úton – fának ütközött a TEK járműve
A TEK tájékoztatása szerint a jármű a nedves útburkolaton megcsúszott, majd az út menti fás területre sodródva egy fának csapódott. A balesetben négyen megsérültek, őket mentőautóval szállították a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba. Más jármű nem ütközött a TEK autójával.
A Zaol.hu korábban beszámolt arról, hogy az Alsóerdőnél, a 7401-es úton egy jármű letért az útról és fának ütközött. A lap munkatársai már nem tudtak eljutni a helyszínre, mert az utat mindkét irányból lezárták, és a forgalmat elterelték.
Orbán Viktor Lázár Jánossal vett részt egy gyár megnyitóján
Napközben a miniszterelnök Zalaegerszegen tartózkodott, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt. A kormányfő a Flex Zala Automotive Next Gen gyárának ünnepélyes megnyitóján vett részt, ahol bejelentette: Vigh László, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője nem indul a 2026-os választáson, helyette Szilasi Gábort támogatja a Fidesz.
Este már az MCC-ben szerepelt a miniszterelnök
A baleset nem érintette a kormányfő további programját. Orbán Viktor este a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélgetett Stumpf István egykori miniszterrel. Közösségi oldalán ezt írta:
„Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben.”
Mi történt pontosan Zalaegerszegnél?
A TEK közleménye alapján annyi bizonyos, hogy:
- a jármű Orbán Viktor zalaegerszegi programjának biztosítását végezte,
- a nedves aszfalton megcsúszott,
- az út mellett egy fának csapódott,
- négy sérültet kórházba szállítottak,
- más jármű nem vett részt a balesetben.