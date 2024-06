Hétfőn munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak

2024. június 29. 13:36

Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis-nap - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint július elseje egyben a magyar egészségügy napja, ekkor zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, valamint szünetel az NNGYK-ban az Anonim AIDS-szűrés Tanácsadás is.



Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július elsején az ügyeleti rend szerint biztosítják, amely vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátásra is - tették hozzá.



Július elsején a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a nonstop nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják.



A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban, a https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso linken érhető el. Ezenkívül az Egészségablak applikációban is megtalálható az ezen a napon is elérhető gyógyszertárak listája - írták.



Mind a háziorvosi rendelők, mind a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget - tették hozzá.



Kitértek arra, hogy az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat abban az esetben, ha mérgezés gyanúja merül fel. A toxikológiai tájékoztató szolgálat a 06-80-20-11-99-es, ingyenes, zöldszámon érhető el, ahol a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást.



Ezen kívül a nap 24 órájában hívható az Egészségvonal, a contact center munkatársai július elsején is fogadják a 1812-es zöldszámra érkező hívásokat - áll a közleményben.



mti