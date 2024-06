Estig csapadék nem várható

2024. június 30. 09:53

Tetőzik a meleg, igazi strandidő várható, majd este hidegfront érkezik.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: A vastagabb fátyolfelhőzet kelet felé fokozatosan elhagyja az országot, mögötte sok napsütés valószínű, ám ezt az érkező szaharai por szűrtebbé teheti. Estig csapadék nem várható, majd egy hidegfront hatására északnyugaton, északon, erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és zápor, zivatar is kialakulhat. Az Észak-Dunántúl mellett napközben már másutt is megélénkül, helyenként megerősödik a délies irányú szél. Zivatarok környezetében estétől erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható. Késő estére 25 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet.

