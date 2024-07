Nem sok mindenben bízhat a sörpiac

2024. július 4. 16:05

Tavaly az országban jelen lévő öt legjelentősebb sörgyártó adatai alapján a Magyarországon értékesített sör mennyisége alig több, mint 5,4 millió hektoliter volt, ami 10 százalékos visszaesést jelentett a 2022-ben mért 6,01 millió hektoliteres szinthez képest. Az idei évben ugyan sikerülhet a lemaradás egy részét ledolgozni, de hosszú távon – illeszkedve a globális trendekhez – az alkoholfogyasztás visszaesésével párhuzamosan a sörfogyasztás is trendszerűen csökken – olvasható az agroimform.hu-n.

„A sörfogyasztás alakulását befolyásoló egyik legfontosabb tényező az időjárás, amelyet hetekkel előre is nehéz tervezni. Bár a szakmában is várakozások övezik a jelentős nyári sportesemények, kiemelten is a labdarúgó-Európa-bajnokság és az olimpia pozitív hatását a sörfogyasztás alakulására, ezek hatása ebben a tekintetben nem számottevő – tájékoztatta az oldalt Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Az idei új trendek közül a szakember az alkoholmentes kategória dinamikus növekedését emelte ki, amely hosszú távon hatékony válasz lehet a sörgyártók részéről az alkoholfogyasztási igények visszaszorulására.

Különösen az új gyümölcskülönlegességekkel ízesített termékek népszerűségének emelkedése kiemelkedő. A teljes piacot tekintve ugyanakkor, ahol továbbra is az összforgalom 90 százalékát adják a lager sörök (bajor, bécsi, illetve pilzeni típusok), ezek a változások egyelőre csak egy lassú átrendeződés első jeleinek tekinthetők – teszik hozzá. Látványos ugyanakkor a minőségi sörök felé történő elmozdulás: a szuperprémium és prémium szegmensek aránya idén már a teljes forgalom harmadát teszi ki, szemben a 4-5 évvel ezelőtti 25 százalékkal. Annak ellenére, hogy a KSH adatai szerint ismét bővült az árkülönbség a világos és a minőségi sörök között.

2023-ban fél liter minőségi sör fogyasztói átlagára 434 forint volt, ami 22 százalékkal magasabb a világos sörök 356 forintos átlagáránál. Az előző évben a két árkategória között még csupán 14 százaléknyi volt különbség.

Kockázatos helyzetben a kisüzemi sörfőzdék

A hazai sörgyártás ma alapvetően nagyipari sörfőzdékben zajlik. Tavaly a kibocsátás 96 százaléka legalább 50 főt foglalkoztató sörgyárakból származott. A mintegy 80-90 kisüzemi hazai sörfőzde a teljes piaci visszaeséssel szemben 2 százalékos növekedésről tudott beszámolni.

A vendéglátás covid-időszaki szüneteltetése, később a munkaerőhiány, valamint az elmúlt évek jelentős energia és alapanyag áremelkedései óriási kihívásokat jelentett a söripar számára, ami hatványozottan jelentkezett a kisebb tőkeerejű kisüzemi termelők körében. Ennek köszönhetően az elmúlt egy-két évben jelentős konszolidáció figyelhető meg ebben az ágazatban. A hosszútávú sikerhez ugyanis ebben a szegmensben elengedhetetlen a folyamatos technológiai fejlesztés, valamint az iparág gyártási és kereskedelmi ismereteinek mély ismerete – tette hozzá a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

