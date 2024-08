Élményt adó műsorok az első magyar király napján

2024. augusztus 18. 14:55

A Szent István-napi rendezvénysorozat keretében vasárnap egyebek között zenei és kulturális eseményekkel, családi és konyhaművészeti programokkal várják a látogatókat a fővárosba - közölték a szervezők az MTI-vel.

A Tabánban 18 órától a Dinamit és végül az Edda Művek ad koncertet.



Az I. kerületi Filozófusok kertjében a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara ad koncertet délután 17 órától.



A Művészkertben, a Millenárison 20 órától a Majdnem Menyasszony című filmet vetítik.

A családi és gasztronómiai programok közül kiemelték, hogy a Városligetben, a Vajdahunyadvárnál a Varázsliget elnevezésű helyszínen a Magyar Honvédség kiállításával és a magyar meseklasszikusokkal várják az érdeklődőket déltől este 18 óráig.

A magyar ételek kedvelőinek a Magyar Ízek Utcája mellett a Csárdafesztivált is ajánlják a szervezők. A táncprodukciókat a Duna Táncműhely és a Duna Művészegyüttes mutatja be.



A budai várban, a Mesterségek Ünnepén különleges népzenei koncertek lesznek vasárnap délután, este pedig Pál István Szalonna és zenekara és a Kárpátaljai Magyar Táncegyüttes lép fel - ismerttették a főbb programokat.



A közleményben kitértek arra is, hogy a Millenáris Fogadóban, a Divat Fesztiválon a résztvevők kipróbálhatják a hímzést, a kerámia- és égősor-készítést is, valamint lakberendezési tippeket is kaphatnak.

A történelem iránt érdeklődőknek a szervezők arra hívták fel a figyelmüket, hogy az Alkotmány utcában a Szent Jobb Aranyvonat Kiállítás, a Pannónia hajó és a Városok Sétánya kiállítás este 6 óráig tart nyitva.



A részletes program, az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos információkkal együtt a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhető el - közölték.

MTI