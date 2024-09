A Keresztény Hit Alapítvány közleménye: neomarxista istenkáromlás

2024. szeptember 8. 16:54

Ezúton fejezzük ki tiltakozásunkat a párizsi olimpiai megnyitón történt, a kereszténységet teljességgel megvető és kigúnyoló, LMBTQ-„balliberális”-neomarxista istenkáromlás ellen, amely egyben támadás az emberi faj ellen is. A bocsánatkérésük sem őszinte, mert ez egy szándékos, minden kontinensre kiterjedő folyamat része. A világ több pontján egyházi vezetők testületileg is tiltakoztak. Jó lenne, ha a magyar keresztény egyházak is megtennék ezt, és megfogalmaznák tiltakozásukat a globális „balliberális” ideológiák és hatalmak e tendenciájával szemben.

Az elenyésző ellenállás miatt e mára globális, terrorista irányzat a kereszténység, illetve az ember ellen, szinte már bármilyen aljasságot megtehet. Azzal, hogy Jézus Krisztus megmondta, hogy mindig lesznek, akik támadni fogják a kereszténységet, még nem adott felhatalmazást arra, hogy cinkos némasággal és hallgatással e támadások előretörését segítsük. Bangha Béla – az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus főszervezője – szavait idézve, a védekezés helyett sokszor egy "meghunyászkodó gyáva defetizmus" lesz úrrá a keresztényeken. A keresztényeknek tehát minden erejükkel és akár jogi eszközökkel is kötelességük fellépni az ellenük zajló aljas támadások és megbecstelenítések ellen, ahogyan azt annak idején például XI. Pius pápa a kommunizmussal szemben, vagy XIII. Leó pápa a szabadkőművességgel szemben tette enciklikáiban.

Kiadó: Keresztény Hit Alapítvány

