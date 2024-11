Egyeztetés kezdődött a pedagógusok béremeléséről

A Fidesz–KDNP (44 százalék) aratna győzelmet egy most vasárnapi országgyűlési választáson, míg a Tisza Párt 35 százalékot érne el. A Mi Hazánk (hét százalék) és a Demokratikus Koalíció (hat százalék) is bejutna az Országgyűlésbe – tájékoztat az új közvélemény-kutatásának eredményéről a Real-PR 93 – számol be a magyarnemzet.hu.