Labdarúgó NB I - Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 3-1

2025. február 2. 16:36

A Debrecen havas körülmények között 3-1-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A hajdúságiak a siker ellenére a kiesést jelentő 11. helyen maradtak, de két pontra megközelítették keleti riválisukat, amely sorozatban harmadszor kapott ki.

OTP Bank Liga, 18. forduló:

Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 3-1 (1-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8011 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Bárány (8.), Maurides (78., 90.), illetve Maurides (12., öngól)

piros lap: Temesvári (88.)

sárga lap: Bárány (23.), Hofmann (82.), illetve Temesvári (72., 88.), Keita (77.), Jokic (81.), Toma (90.)

Debreceni VSC:

--------------

Hegyi - Szécsi, Hofmann, Lang, Ferenczi (Vajda, 68.) - Szűcs (Malinov, 75.), Youga, Domingues - Szuhodovszki (Djurasek, 75.) - Bárány (Kocsis G., 91.), Maurides

Nyíregyháza Spartacus FC:

Tóth B. - Temesvári, Correa, Jokic (Keresztes, 85.) - Navratil (Benczenleitner, 76.), Keita, Toma, Nagy B. - Kovácsréti, Nagy D. (Deaconu, 58.) - Babic (Medved, 58.)

Szakadó hóesésben kezdődött a mérkőzés, ezért a jobb láthatóság kedvéért narancssárga labdával játszották a keleti rangadót. A meccs elején a hajdúsági együttes ragadta magához a kezdeményezést, melynek eredményeként bő tíz perc után vezetést szerzett Bárány fejesével.

Hátrányban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a nyírségi gárda és néhány perc alatt egy szögletet követően öngóllal egyenlített, Maurides válláról pattant a hálóba a labda. Lendületben maradtak a vendégek, így a debreceniek télen igazolt kapusának, Hegyinek több védenivalója is akadt. Kollégájának, Tóthnak a túloldalon csak a szünet előtt volt komolyabb dolga, mivel megoldotta a feladatát, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Az időjárás térfélcserét követően is alaposan megnehezítette a játékosok dolgát, és bár fölényben futballozott a DVSC, összességében technikai hibák jellemezték a játékot, amely töredezett volt, ráadásul néhányszor a pályamunkások is takarították a játékteret, hogy legalább a vonalak láthatóak legyenek. Folyamatos játék a későbbiekben sem alakult ki, a Debrecen próbált irányítani, a Nyíregyháza pedig gyors ellentámadásokra rendezkedett be, de egyik fél sem járt sikerrel.

Leginkább csak a pontrúgások kecsegtettek gólszerzési lehetőséggel és éppen egy ilyen szituáció után a piros-fehérek ismét megszerezték a vezetést, a téli szerzemény Maurides ezúttal a megfelelő kaput vette be. A Nyíregyháza a hajrában sem tudott újítani, sőt, a hátralévő időben is a Loki támadott, a duplázó Maurides pedig végleg eldöntötte az összecsapást, amelyen így megérdemelt hazai siker született.

MTI