Ónos eső várható szerdán

2025. február 12. 08:34

Ónos eső veszélye miatt szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna vármegye területére a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, szerdán reggel délnyugat felől egy melegfronti csapadékzóna érkezik, amelyből délutánig a Dunántúlon, majd este, késő este már főként a középső országrészben és az Alföld déli részén várható csapadék.

Az északi részeken végig hószállingózás, gyenge havazás lehet a jellemző, de egy centiméternél kisebb mennyiség valószínű.

Délebbre a kezdeti havazást délnyugat felől fagyott eső, ónos eső, majd a nap második felében eső válthatja fel.

A Dunántúl középső és déli részein a kezdeti havazásból akár 3 centiméteres hóréteg is összejöhet. Kiemelten a Dél-Dunántúl déli felén szerdán napközben egyre inkább ónos esőbe válthat a csapadék, és akár vastagabb jégréteg is kialakulhat. Estétől az Alföld délnyugati része, főként Bács-Kiskun vármegye térsége is érintett lehet a jelentősebb ónos csapadéktól.

A csapadékzóna csütörtökre virradóra északkelet felé terjed, és az ország északkeleti felén is kisebb havazás kezdődhet, míg délen ónos eső, eső lehet már a fő csapadékforma, nyugaton szűnik a csapadék

- írták.

A meteorológiai szolgálat ezért szerdára a négy vármegye területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 milliméternyit.

Csongrád-Csanád, Fejér, Veszprém, Zala vármegye területére pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

mti