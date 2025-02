Hankó Balázs: világszenzáció a magyar családtámogatás, a munkavállalást, a gyermekvállalást és az adócsökkentést ötvözi

2025. február 27. 16:05

A magyar családpolitika, családtámogatás világszenzáció, a munkavállalást, a gyermekvállalást és az adócsökkentést ötvözi egybe - hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Hankó Balázs elmondta, a két-és háromgyermekes édesanyák szja-mentességével 2026-ra megközelítőleg félmillió édesanya válik szja-mentessé élete végéig, függetlenül a gyermeke korától.

Emlékeztetett arra, hogy a négygyermekes édesanyák már most szja-mentesek életük végéig, és ez egészül ki azzal, hogy idén október elsejétől a háromgyermekes édesanyák lesznek szja-mentesek, valamint jövő januártól lépcsőzetesen a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, 2027-től a 40-50 év közöttiek, 2028-tól pedig az 50-60 évesek.

A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány nem odaadja a családoknak, hanem ott hagyja a családoknál mindazokat a támogatásokat, adókedvezményeket, amivel azt a legfontosabb elvét teljesíti, hogy a "gyermekvállalás nem jelenthet anyagi hátrányt".

Hankó Balázs ismertette, idén 3754 milliárd forintot fordít a kormány családtámogatásokra, amelyből 754 milliárd forint adókedvezmény formájában biztosított, és ez egészül ki az október elsején beinduló szja-mentességgel.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a csed és a gyed esetében is van előrelépés. Elmondta, hogy a kormány korábban tb-mentessé tette a csedet és a gyedet, most pedig szja-mentessé is válnak. Példaként megemlítette, hogy egy hat hónapos csednél nagyjából 600 ezer forintot, egy átlagos gyed esetében pedig egymillió forintot jelenthet ez a családoknak.

Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának is vendége volt, ahol elmondta, hogy a kormány már több mint harminc olyan intézkedést hozott, amely a családokat segíti.

A tárcavezető az "életkezdéshez kapcsolódó" intézkedésekről is szólt, megemlítve a munkáshitelt, a fiatalok lakhatási támogatását, a dupla családi adókedvezményt, a falusi csokot és a csok pluszt.

A miniszter beszélt arról is, hogy Erasmus-ügyben egy következő szintet lépett a konfliktus. Emlékeztetett arra, hogy 2022-ben jogtalanul zárták ki a magyar egyetemeket az Erasmus programból, de amit akkor kért az Európai Bizottság, azt jogszabályban módosították.

A magyar kormány tárgyalt Brüsszellel, újabb jogszabály-módosításokat nyújtottak be, kezelt minden olyan kérdést, ami a szuverenitásba nem avatkozott bele, de ez nem volt elég - tette hozzá, majd azt mondta: az Európai Bizottság az egyetemek rektorait ki akarja zárni a kuratóriumi tagok közül, és Soros György, valamint az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által pénzelt civil szervezeteket akar bevonni.

Kiemelte: a kormány az Európai Unió bíróságán támadja meg a "brüsszeli bürokraták" tavaly december 16-i határozatát, amely súlyosan sérti a hazai egyetemek, egyetemisták és kutatók autonómiáját.

