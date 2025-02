Távozik a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója

2025. február 28. 22:22

Február végén közös megegyezéssel távozik a Tokaj-hegyaljai borvidék legnagyobb borászati vállalkozása, a Grand Tokaj Zrt. éléről Rábai László vezérigazgató - közölte pénteken honlapján a tulajdonosi irányítást ellátó Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány.

A közleményben a távozó vezetőnek megköszönték a társaságnál töltött három sikeres esztendőt. Azt írták, vezetésével a társaság egy kritikus időszakban javítani tudta eredményességi mutatóit az üzemi eredmény szintjén.

Hozzátették, az általa megalkotott és következetesen végrehajtott stratégia teljesült mérföldkövei és a nehéz örökség meghaladásában elért eredmények jelentik azt az alapot, amelyre támaszkodva a megválasztott új vezérigazgató, Juhász Szabolcs és csapata hozzáfoghat az új célok teljesítéséhez.

Kiemelték, a tulajdonosi irányítást ellátó Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága elszánt és minden támogatást meg kíván adni ahhoz, hogy a Grand Tokaj Zrt. a borvidék minőségben is meghatározó borászatává váljon.

Wáberer György, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács társelnöke és az egyetem kuratóriumának tagja korábban közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatói posztjára kiírt pályázati felhívásra száznál is többen jelentkeztek. Bejegyzése szerint ez azt mutatja, hogy rekordszámú gazdasági és ágazati szakember fantáziáját mozgatta meg a kuratórium által a társaság számára kijelölt, a minőséget a fókuszba helyező új irány, ami fordulópontot jelent a legrégebbi és egyetlen világhírű magyar borvidék számára is.

Wáberer György az új vezérigazgatóról közölte: Juhász Szabolcs Mádon él és húsz éve tölt be meghatározó pozíciókat a Királyudvar borászatnál, mellette pedig maga is szőlőtermelő, és minden fronton a minőség és a nagybetűs tisztaság elkötelezett híve.

Arról január közepén született döntés, hogy a Grand Tokaj Zrt. az idén csak olyan termelőktől vásárol kizárólag egészséges szőlőt, akik szerződésben vállalják a termőterületükön a szőlőtőkénként 2 kilogrammos és a hektáronkénti 70 mázsa mennyiségű terméskorlátozást, valamint betartják a művelésre és a ládás szüretelésre, beszállításra vonatkozó előírásokat.

Akkor rögzítették azt is, hogy ezzel összhangban a társaság ebben az évben a tavalyinál 50 százalékkal kevesebb szőlőt vásárol fel, de a szerződéses rendelkezéseknek megfelelően termesztett és szüretelt szőlő felvásárlási árát a korábbi 140 forintos kilogrammonként árról a duplájára, azaz 280 forintra emelik.

