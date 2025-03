Magyar természetfotó nagydíj

2025. március 4. 01:00

Potyó Imre vehette át a legjobb magyar természetfotósnak járó Arany Daru szobrot a Varázslatos Magyarország (VM) 16. díjátadó ünnepségén és természetfotó kiállításának megnyitóján a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjában, ahol a fotóverseny kategóriahelyezettjeinek járó elismeréseket és a különdíjakat is átadták - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Az alkotó - mti

Mint hangsúlyozzák, a VM versenyének különlegessége, hogy az megközelítőleg egy éven át zajlik, havonta meghirdetett változatos pályázati kategóriákkal, így a fotósoknak egész évben kint kell lenniük és alkotniuk kell a természetben, hogy minden hónapban színes portfóliót mutathassanak be a szakmai zsűrinek. A havi pályázatok mellett a fotósok év végén elnyerhetik az Agrárminisztérium ajánlásával megalapított elismerést, A magyar természetfotó nagydíját és az ezzel járó Arany Daru szobrot - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint az éves pontszámok alapján az évad legsikeresebb fotósa, A magyar természetfotó nagydíjának viselője és az azt megtestesítő Arany Daru szobor tulajdonosa Potyó Imre lett, aki a pályázati évadot immár ötödik ízben nyerte meg. A pályázaton a második helyen Daróczi Csaba, a harmadik helyen pedig Kaszás Norbert végzett. A díjátadót csütörtökön tartották.

A szakmai zsűri tagjai Máté Bence, Litauszki Tibor és Suhayda László természetfotósok, Szilágyi Attila természetvédelmi szakember és természetfotós, Tóth Zsolt Marcell természetfilmes, ifjabb Vitray Tamás, a National Geographic Magyarország Magazin főszerkesztője, valamint Britta Jaschinski fotóriporter.

Az Agrárminisztérium különdíját Kocsis Ferenc Maradj veszteg című fotója kapta. A Fotoplus különdíját Kronavetter Tamás A nádirigó kottája című alkotásával, a CEWE különdíját pedig Kreiner Roland Egerészölyv érkezik című fotójával érdemelte ki. A Nimród Fotóklub különdíját Horesnyík Ervin kapta Mennyország kapuja című alkotásáért, a Nimród Fotóklub portfóliódíját pedig Szűcs Boldizsár vehette át. A naturArt különdíjat Szabó Csaba Elkaptad című fotója kapta, a közönségszavazatot pedig Pászthy Dávid érdemelte ki.

A Biodómban péntektől látható kiállításon 67 alkotó 222 képét mutatják be. A tárlaton kiemelt helyet kapott A magyar természetfotó nagydíja első három helyezettjének portfóliója, de a különböző pályázati kategóriák győzteseinek képeivel is találkozhatnak az érdeklődők. A kiállításon egy reprezentatív válogatás mutatja be hazánk tíz nemzeti parkjának természeti világát - olvasható a közleményben.

A VM tárlata az idei év során hét helyszínen - többek között a Magyar Természettudományi Múzeumban, Debrecenben és Mosonmagyaróváron -, a CEWE a nagydíjasok képeit bemutató kísérő kiállítása pedig öt helyszínen - péládul a Magyar Természettudományi Múzeumban és Tatán - tekinthető meg az országban. A Biodómban március 30-ig látogathatók a kiállítások. A magyar természetfotó nagydíjának helyezettjei márciusban tárlatvezetéseket is tartanak, melyre jegyeket a www.zoobudapest.com weboldalon válthatnak az érdeklődők - olvasható az összegzésben.

A magyar természetfotó nagydíját elnyerő, 1982-ben született Potyó Imre környezettudományi szakon, természetvédelmi szakirányon végzett. Természetfotózással 2007-ben kezdett el foglalkozni, autodidakta módon képezte magát. Kedvenc helyszínei a börzsönyi patakvölgyek, hegycsúcsok és a gödi ártér. Szereti a széleslátószöggel készített közelképeket, a merész perspektívákat, kompozíciókat és a makrófotózást.

Az utóbbi években sikeresen szerepelt a hazai és nemzetközi természetfotós pályázatokon, többek között a világ legrangosabb pályázatán, a Wildlife Photographer of the Year-en is. Két alkalommal volt az Év Természetfotósa. Csaknem a kezdetek óta a VM pályázója, de ült már a zsűri tagjai között is. A megmérettetésen hat alkalommal ért el dobogós helyezést, ötször nyerte el a fődíjat, az Arany Daru szobrot másodjára vehette át.

mti