Gróf Esterházy János emékezete

2025. március 9. 22:45

A „felvidéki Wallenberg”, gróf Esterházy János (1901 március 14 Nyitraújlak-1957 március 8 Mirov) felföldi katolikus keresztényszocialista politikus 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mirovban, a börtönben.

1901. március 14-én született Nyitraújlakon.



Trianon után a Felvidéken maradt, viszonylag fiatalon került a csehszlovák politikai életbe. 1936-ban az Egyesült Magyar Párt elnökévé választották. Ízig-vérig nemzetiségi politikus volt. Nemcsak a magyarság, hanem Csehszlovákia más nemzetiségeinek sorsát is szívén viselte. Többször felszólalt a prágai parlamentben a nemzetiségi jogok teljes megvalósításáért. Távol állott tõle a nemzetiszocialista politika, többször hangoztatta: „Az én hitvallásom a kereszt, nem pedig a horogkereszt.”

1939-ben, a szlovák klerofasiszta bábállam megalakulása után következetesen szembeszállt vele, és távol tartotta a magyar lakosságtól a hitleri eszméket. Harcolt az „árjásítás“ ellen is, amikor 1939–1941 között a szlovákiai zsidókat kiforgatták mindenükbõl, és a közéletbõl is kizárták õket. 1942. május 16-án a pozsonyi parlamentben egyedül õ szavazott a zsidók deportálása ellen, s ezt személyes keresztény meggyõzõdésbõl tette! (A szlovák parlament egyharmada ekkor katolikus egyházi tisztségviselõ volt.)

Esterházy nem volt „judofil”, de báró Eötvös József sem volt az a 19. században, mégis kiálltak a zsidó testvérek mellett. 1944 novemberétõl 1945 áprilisáig bujkált, mert mind a Gestapo, mind a Hlinka-gárdisták keresték. 1945 áprilisában az új hatalom urai – Gustáv Husákék – letartóztatták Esterházyt a magyar kisebbség vezetõivel együtt, és átadták a Szovjetunió belügyi szerveinek. A szovjetek Moszkvába hurcolták õket; Esterházyt tíz év munkatáborra ítélték. Ekkor kezdõdött életének második, igazi kálváriája, megjárta Vorkutát is (Szolzsenyicin is megemlékezett a magyar grófról).

Közben Csehszlovákiában távollétében 1947-ben halálra ítélték az ország szétverésének vádjával. A már súlyos beteg Esterházyt a szovjetek kiadták a csehszlovák hatóságoknak, visszakerült Csehszlovákiába. Halálos ítéletét életfogytiglanra változtatták; ezután járta az ország különbözõ börtöneit.

A cseh közvélemény fasisztának bélyegezte, a felföldi magyarok azonban nemzetmentõként tekintenek rá. Esterházy nem volt fasiszta, hiszen mindent elkövetett azért, hogy ne legyen felvidéki magyar nemzetiszocialista párt; Hitlernek is személyesen, szemtöl szemben mondta meg a véleményét.

A felföldi baloldali magyar értelmiség nevében Fábry Zoltán emelte fel érte a szavát. Simon Wiesenthal is többször exponálta magát Eszterházyért: leveleket írt rehabilitálása érdekében. Számos általa megmentett zsidó család szintén kiállt mellette. 1989-ig alig volt ismert a neve. A Szovjetunió 1993-ban rehabilitálta õt, Csehországban és a Felvidéken azonban a mai napig késik a rehabilitációja; sajnos Karl Schwarzenberg, Václav Havel volt cseh köztársasági elnök személyi kancellárja sem érte el rehabilitálását.

1991-ben a Pozsonyban, a dómban František Mikloško a felföldi parlament volt elnöke magyar nyelvû gyászmise keretében emlékezett meg róla, s baráti kezet nyújtott a magyaroknak. 1992-ben az olmützi dómban a felföldi magyar lelkészek tartottak az Esterházy János emlékére gyászmisét.

A Collegium Hungaricum Berlinben külön kiállitásssal és elöadással emlékezett meg róla, lánya jelenlétében.

A csúzi kastélyban emlékszobát rendeztek be Esterházy János tiszteletére. Az osztrák és a magyar parlament 2001-ben, születésének századik évfordulóján ünnepi ülésen emlékezett meg róla, s itt kapta a „felföldi Wallenberg” nevet, mely méltán megilleti. Határozott egyénisége, politikai hitvallása, amely keresztényszocialista pilléreken nyugodott, ma is mementó, és példát kell, hogy jelentsen számunkra.

Prof. Dr. em. Makovitzky József ( Universität Heidelberg és Universität Freiburg i. Br.)

mti