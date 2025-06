Tízmillió forint gyorssegély a szír keresztények javára

2025. június 23. 11:12

Magyarország kormánya kiáll az üldözött keresztények mellett, Szíriában is. A Hungary Helps Programon keresztül 10 millió forint gyorssegélyt indítottunk útjára a szíriai keresztény közösséget ért vasárnapi terrortámadás sérültjeinek orvosi ellátására – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este a Facebookon. „Újabb rossz híreket kaptunk a Közel-Keletről. Ma délután a szíriai keresztény közösséget az elmúlt évek legsúlyosabb terrortámadása érte” – fogalmazott a tárcavezető. Közölte: az első tájékoztatások szerint a damaszkuszi Szent Illés görög ortodox templomban egy vagy több öngyilkos merénylő támadt az ünnepi istentiszteleten részt vevő több száz emberre. Az első értesülések alapján a vasárnapi liturgia alatt elkövetett támadásban több tucat ember – köztük a szertartást vezető pap – életét vesztette és a sérültek száma is jelentős. Egyházi partnereink arról számoltak be, hogy a támadás vallási indíttatású volt – tette hozzá Szijjártó Péter.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a merénylő vasárnap robbantott a szír főváros zömében keresztények lakta Dveila negyedében lévő Szent Illés görög ortodox templomban. Ez volt az első, keresztények ellen irányuló öngyilkos terrorcselekmény Damaszkuszban Bassár el-Aszad szíriai elnök tavaly decemberben történt megbuktatása óta.

„Magyarország kormánya kiáll az üldözött keresztények mellett, Szíriában is. Őszinte részvétünket fejezzük ki a megtámadott közösségnek, az áldozatok családjainak és a hozzátartozóknak.” „A Hungary Helps Programon keresztül 10 millió forint gyorssegélyt indítottunk útjára a támadás sérültjeinek orvosi ellátására.” „Határozottan elítéljük a keresztényellenes erőszakot, és elvárjuk a szíriai vezetéstől, hogy mindent tegyenek meg a keresztények és más vallási kisebbségek védelme érdekében” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

MTI