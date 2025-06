Elindult Budapestről a Fekete Madonna

Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a czestochowai Szűz Mária-kegyhelyre hétfőn. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikai államtitkára az indulás előtti búcsúztatón –utalva a világban zajló eseményekre – azt mondta, a zarándokvonatra most talán nagyobb szükség van, mint bármikor korábban. „A zarándokok ne csak a saját lelki békéjüket keressék és találják meg, hanem a nagyobb közösség békéjét, nyugalmát is” – fogalmazott, jelezve, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is utaznak gondoskodásban élő fiatalok a vonaton, akiknek ez egy jó lehetőség a közösséghez kapcsolódáshoz, ami meghatározó élmény lehet az életükben.

Budai László, a zarándokvonat szervezője, a Misszió Tours vezetője elmondta, a vonaton mintegy hatszáz zarándok utazik Lengyelországba, a résztvevők közül mintegy 150-en Erdélyből érkeztek az útra. A programon egyetemisták és gondoskodásban élő fiatalok is részt vesznek. Az úti cél a magyar pálosok szerzetesrendje által alapított czestochowai kolostor, ahol gazdag lelki program várja a zarándokokat, akik csütörtökön a krakkói II. Szent János Pál-bazilikában szentmisén vesznek részt. Dibáczi Tamás, a MÁV Személyszállítási Zrt. utasellátó igazgatója felidézte, hogy

a Misszió Tours és a MÁV-Volán-csoport 2011-től tartó együttműködése óta mintegy 34 zarándokvonatot és 25 ezer utast továbbított különböző belföldi és nemzetközi zarándoklatok helyszínére. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a zarándokvonat lelki vezetője arról beszélt, hogy a „meglátogatni kívánt helyszínek Isten népének áhítatáról tanúskodnak”. Ezen helyekről visszatérve a zarándokok keresztény életükben megerősödve térnek vissza, és „készek lesznek a szeretet műveinek minél tökéletesebb gyakorlására”. „Mi, a zarándokok a hitünk, reményünk és szeretetünk példáját visszük, hogy az ott lakók és az oda zarándoklók ezen épülve lelkiekben gazdagodjanak” – fogalmazott a megyés püspök.

MTI