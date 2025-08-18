A Ferencváros 77. a labdarúgó-klubvilágranglistán
2025. augusztus 18. 13:04
A Ferencváros a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján.
A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik. A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt.
A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.
MTI; Gondola
