A Ferencváros 77. a labdarúgó-klubvilágranglistán
2025. augusztus 18. 13:04

A Ferencváros a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján.

A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik. A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt.

A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.

MTI; Gondola
