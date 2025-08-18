Augusztus 20. - Ökumenikus istentiszteletet tartanak az ünnep előestéjén

2025. augusztus 18. 12:09

Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők kedden, az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten, a Bécsi kapu téri evangélikus templomban - közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az MTI-vel.

Az este hatkor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyház vezetői szolgálnak. Igét hirdet Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a MEÖT alelnöke.

Az 1943-ban alakult MEÖT a genfi székhelyű Egyházak Világtanácsa magyarországi szervezete. Társult tagja a szintén genfi Európai Egyházak Konferenciájának, amelyen keresztül részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában.

MTI; Gondola