Horvát elnök: horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban

2025. augusztus 18. 11:04

Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.

"Mivel a Horvátország miniszterelnöke a közelmúltban csatlakozott az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országainak tárgyalásaihoz, amely olyan országokból áll, amelyek vezetői bejelentették: katonákat küldenek Ukrajnába, emlékeztetek arra, hogy Horvátország az Európai Unió (EU) és a NATO tagja, és csak ezekben a szövetségekben való tagságból eredő kötelezettségei vannak" - írta Milanovic közösségi oldalán.

"Horvátországnak nincsenek politikai vagy katonai megállapodásokból eredő kötelezettségei az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országai vezetőivel, és a horvát kormányt senki sem hatalmazta fel arra, hogy Horvátországot olyan új koalíciókba taszítsa, amely magába foglalhatja horvát katonák részvételét az ukrajnai háborúban. Megbízást kaptam a horvát néptől, hogy képviseljem ezt az álláspontot, ezért ismét hangsúlyozom, hogy horvát katonák nem vesznek részt más népek háborúiban" - húzta alá a horvát elnök.

Plenkovic részt vett vasárnap a Tettrekészek Koalíciója országainak videokonferenciáján, és kijelentette: Ukrajnának fenntartható békére van szüksége, amely tiszteletben tartja területi integritását és a nemzetközi jogot.

MTI; Gondola