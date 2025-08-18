Horvát elnök: horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban

Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.
"Mivel a Horvátország miniszterelnöke a közelmúltban csatlakozott az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országainak tárgyalásaihoz, amely olyan országokból áll, amelyek vezetői bejelentették: katonákat küldenek Ukrajnába, emlékeztetek arra, hogy Horvátország az Európai Unió (EU) és a NATO tagja, és csak ezekben a szövetségekben való tagságból eredő kötelezettségei vannak" - írta Milanovic közösségi oldalán.
"Horvátországnak nincsenek politikai vagy katonai megállapodásokból eredő kötelezettségei az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országai vezetőivel, és a horvát kormányt senki sem hatalmazta fel arra, hogy Horvátországot olyan új koalíciókba taszítsa, amely magába foglalhatja horvát katonák részvételét az ukrajnai háborúban. Megbízást kaptam a horvát néptől, hogy képviseljem ezt az álláspontot, ezért ismét hangsúlyozom, hogy horvát katonák nem vesznek részt más népek háborúiban" - húzta alá a horvát elnök.
Plenkovic részt vett vasárnap a Tettrekészek Koalíciója országainak videokonferenciáján, és kijelentette: Ukrajnának fenntartható békére van szüksége, amely tiszteletben tartja területi integritását és a nemzetközi jogot.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
"Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…." - tette hozzá Szijjártó Péter.
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.
Hollik István közölte, az elmúlt fél évben három kiváló magyar filmet látott: a nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi sorozatot, a Futni mentem-et, és a Hogyan tudnék élni nélküled-et, ami egyébként már majdnem egymillió nézőnél tart.