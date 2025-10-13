A Hamász elengedte az utolsó magyar túszt!

2025. október 13. 09:37

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából - írta közösségi oldalán a magyar diplomácia vezetője. Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. "Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!" - tette hozzá Szijjártó Péter.

MH