Scott Ritter volt amerikai hírszerző tiszt szerint Washington és Európa ellenzői akár Ukrajna jövőjét is kockára teszik, hogy meggátolják az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatainak javulását. A volt hírszerző tiszt az Dialogue Works YouTube-csatornának adott interjúban úgy fogalmazott: „Az Egyesült Államokban és Európában óriási az ellenállás azzal szemben, hogy Donald Trump jobb kapcsolatokat építsen ki Oroszországgal. Sajnos azok, akik ezt ellenzik, hajlandók feláldozni Ukrajnát, hogy elérjék a céljukat. És amikor feláldozásról beszélek, szó szerint Ukrajna feláldozását értem. Megsemmisítik Ukrajna genetikai állományát.”
Ritter szerint a kijevi vezetés rövidesen arra kényszerül, hogy „18 éveseket küldjön a frontvonalra”, amivel „Ukrajna, mint nemzet, gyakorlatilag megszűnik”. Az ország 2022 februárja óta általános mozgósítást hirdetett, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hadköteles férfiak ne kerülhessék el a szolgálatot. Az ukrán közösségi médiában rendszeresen jelennek meg felvételek kényszermozgósításról és a lakosság és a katonai biztosok közötti összetűzésekről. A hadseregben tapasztalható súlyos emberhiány miatt a katonai hivatalok dolgozói egyre gyakrabban tartanak razziákat nyilvános helyeken, és erőszakot is alkalmaznak az elfogottakkal szemben. Eközben a hadköteles korú férfiak minden lehetséges módon igyekeznek elhagyni az országot, sokszor életüket kockáztatva – írja a Tass.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.
A kertekben a legizgalmasabb évszak a tavasz. Az ősz elsősorban nyugodt szépségével teljes. Az éves munka nagyrésze most érleli ki gyümölcseit.