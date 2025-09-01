A Nyugat kész feláldozni Ukrajnát az orosz–amerikai kapcsolatok megakadályozásáért – állítja a volt amerikai hírszerző

2025. szeptember 1. 10:04

Scott Ritter volt amerikai hírszerző tiszt szerint Washington és Európa ellenzői akár Ukrajna jövőjét is kockára teszik, hogy meggátolják az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatainak javulását. A volt hírszerző tiszt az Dialogue Works YouTube-csatornának adott interjúban úgy fogalmazott: „Az Egyesült Államokban és Európában óriási az ellenállás azzal szemben, hogy Donald Trump jobb kapcsolatokat építsen ki Oroszországgal. Sajnos azok, akik ezt ellenzik, hajlandók feláldozni Ukrajnát, hogy elérjék a céljukat. És amikor feláldozásról beszélek, szó szerint Ukrajna feláldozását értem. Megsemmisítik Ukrajna genetikai állományát.”

Ritter szerint a kijevi vezetés rövidesen arra kényszerül, hogy „18 éveseket küldjön a frontvonalra”, amivel „Ukrajna, mint nemzet, gyakorlatilag megszűnik”. Az ország 2022 februárja óta általános mozgósítást hirdetett, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hadköteles férfiak ne kerülhessék el a szolgálatot. Az ukrán közösségi médiában rendszeresen jelennek meg felvételek kényszermozgósításról és a lakosság és a katonai biztosok közötti összetűzésekről. A hadseregben tapasztalható súlyos emberhiány miatt a katonai hivatalok dolgozói egyre gyakrabban tartanak razziákat nyilvános helyeken, és erőszakot is alkalmaznak az elfogottakkal szemben. Eközben a hadköteles korú férfiak minden lehetséges módon igyekeznek elhagyni az országot, sokszor életüket kockáztatva – írja a Tass.

hirado.hu