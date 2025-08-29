Férfi kajakban a milánói világbajnokságon 1000 méteren győztes Kopasz Bálint átvette a vezetést Varga Ádámtól a nemzetközi szövetség (ICF) világranglistáján.
A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint a vb utáni, frissített rangsorban ebben a szakágban az első hat helyen öt magyar található, a harmadik helyezett cseh Josef Dostal mögött Csizmadia Kolos, Nádas Bence és Kurucz Levente következik.
Női kajakban Csikós Zsóka őrzi második helyét a lengyel Anna Pulawksa mögött. itt az első tízben ő az egyetlen magyar.
Férfi kenuban Adolf Balázs továbbra is a cseh Martin Fuksa mögött áll a második helyen, a világbajnok négyes tagjai közül Fejes Dániel és Hajdu Jonatán egy-egy helyet javított - előbbi a negyedik, utóbbi a hetedik -, Kollár Kristóf és Juhász István pedig őrzi a kilencedik, illetve tizedik helyét.
Női kenuban Csorba Zsófia megerősítette vezető helyét. Az első tízben további négy magyar található: Nagy Bianka és Kiss Ágnes holtversenyben a harmadik, őket Opavszky Réka követi, Takács Kincső pedig a tizedik.
A múlt heti világbajnokságon megszerzett pontokat másfélszeres szorzóval vették figyelembe. A listába minden sportolónak csak az adott versenyen elért legjobb eredményét számítják bele.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
A miniszter szerint "egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók". "Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig" - írta.
Rétvári Bence kiemelte: ilyen létesítménnyel a város korábban nem rendelkezett, ezzel Vác egy sokkal fontosabb pont lett a nemzetközi kereskedelem térképén, ami egyben a város és a környék fejlődését is szolgálja.
Simonyi Károly, magyar születésű amerikai szoftverfejlesztő, üzletember 2007-ben és 2009-ben űrturistaként járta meg a Nemzetközi Űrállomást. Mint mondta, az űrturisták ugyanabban a kiképzésben részesültek, mint az űrhajósok. Kiemelte, hogy a második alkalommal sokkal érdekesebb volt az űrutazás, mivel már felkészültebb volt és több ismerettel rendelkezett.