Soltész Miklós: fontos a lélek erősítése

Soltész Miklós újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, a sportbajnokságon olyan katolikus, református, evangélikus és baptista fiatalok vesznek részt, akik amellett, hogy jeleskednek a sportban, a közösségeiket is nagyszerűen képviselik.

2025. október 3. 09:06

A sporton túl a lélek és a hit, valamint a közösség erősítését is a III. Egyházi Felekezetközi Sportbajnokság fontos céljának nevezte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény megnyitóján csütörtökön Sátoraljaújhelyen.

Az államtitkár elmondta, az ország tizenegy településéről érkeztek a diákok; a fiúk labdarúgásban, a lányok röplabdában mérik össze tudásukat a szombatig tartó eseményen.

Nyitóbeszédében Soltész Miklós kijelentette, a felekezetközi sportbajnokságnak három célja van: a sport mellett a közösségteremtés és a hit. Azt kérte a résztvevőktől, hogy utóbbit megerősítve adják tovább másoknak is.

Azt mondta, "mindannyian értékesek vagytok, és próbáljátok meg ezt az értéket továbbvinni az életben, erősíteni egymást".

Felhívta a figyelmet arra, hogy megjelent az úgynevezett közösségi célú programok támogatására szóló felhívás, amire várják a különböző egyházi szervezetek, közösségek jelentkezését. Hozzátette, a pályázattal akár jövő évi táborok vagy más rendezvények megtartását is tudják segíteni.

Az államtitkár közölte, november 3-áig várják a jelentkezéseket, és bíznak abban, hogy az előző évekhez hasonlóan sok százan élnek majd a lehetőséggel a Kárpát-medencében, mert "ezzel is a hitet, a közösséget és a magyarságot tudják erősíteni".

A bajnokság megnyitóján Bánné Gál Boglárka (Fidesz-KDNP), a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat elnöke azt mondta, a sportban, a tanulásban és a családban is nagy szükség van a hitre. Felhívta a figyelmet arra, hogy Sátoraljaújhely egy sportos város, és kiemelte a település jégkorong- és vízilabdacsapatát.

A III. Egyházi Felekezetközi Sportbajnokság szombatig tart, a Rákóczi Táborban a jelenlévők a labdarúgó- és röplabdamérkőzések mellett előadásokon, zenés áhítaton és tanúságtételen is részt vesznek.

MTI