A római hadseregről szól az Aquincumi Múzeum rendezvénye

A római hadseregről szól a BTM Aquincumi Múzeum rendezvénye augusztus 30-án, a látogatók előtt feltárulnak a római határvidék és az ott állomásozó katonaság titkai.
A Limes-nap: Római katonák a birodalom peremén című nyárzáró rendezvényen a római hadsereg katonái tartanak bemutatókat a múzeum romkertjében, táborukban szemléltetik a legionariusok mindennapjait, viseletét, hagyományait- közölte a múzeum csütörtökön az MTI-vel.
Kutatók előadásokon és vezetéseken mutatják be a látogatóknak a Római Birodalom komplex határvédelmi rendszere, azaz a limes magyarországi szakaszának a kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert történeteit, a régészeti kutatások eredményeit.
A múzeum területén tartott vezetések mellett városi sétákhoz is csatlakozhatnak az érdeklődők. A vezetéseken a Széchenyi 2020 programban megvalósult, a római limest bemutató fejlesztések is reflektorfénybe kerülnek Óbudán és a múzeumban.
A gyerekek a rendezvényen próbára tehetik kreativitásukat az ókori ihletésű kézműves foglalkozásokon, összemérhetik erejüket és ügyességüket a bátorságpróbán, de felfedezőútra is indulhatnak a családi kincskereső játék segítségével.
A belépés a III. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosoknak ingyenes.
A részletes program, valamint a jegyárak és kedvezmények listája a múzeum honlapján található.
A rendezvény a BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park és az MNMKK MNM Campona Victrix Régészeti Kiállítóhely együttműködésében valósul meg.
