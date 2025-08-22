A római hadseregről szól az Aquincumi Múzeum rendezvénye

2025. augusztus 22. 13:06

A római hadseregről szól a BTM Aquincumi Múzeum rendezvénye augusztus 30-án, a látogatók előtt feltárulnak a római határvidék és az ott állomásozó katonaság titkai.

A Limes-nap: Római katonák a birodalom peremén című nyárzáró rendezvényen a római hadsereg katonái tartanak bemutatókat a múzeum romkertjében, táborukban szemléltetik a legionariusok mindennapjait, viseletét, hagyományait- közölte a múzeum csütörtökön az MTI-vel.

Kutatók előadásokon és vezetéseken mutatják be a látogatóknak a Római Birodalom komplex határvédelmi rendszere, azaz a limes magyarországi szakaszának a kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert történeteit, a régészeti kutatások eredményeit.

A múzeum területén tartott vezetések mellett városi sétákhoz is csatlakozhatnak az érdeklődők. A vezetéseken a Széchenyi 2020 programban megvalósult, a római limest bemutató fejlesztések is reflektorfénybe kerülnek Óbudán és a múzeumban.

A gyerekek a rendezvényen próbára tehetik kreativitásukat az ókori ihletésű kézműves foglalkozásokon, összemérhetik erejüket és ügyességüket a bátorságpróbán, de felfedezőútra is indulhatnak a családi kincskereső játék segítségével.

A belépés a III. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosoknak ingyenes.

A részletes program, valamint a jegyárak és kedvezmények listája a múzeum honlapján található.

A rendezvény a BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park és az MNMKK MNM Campona Victrix Régészeti Kiállítóhely együttműködésében valósul meg.

mti