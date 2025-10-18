Kivizsgálják a Budapest Brand működését

Az elmúlt napokban riasztó és felháborító hírek érkeztek a Budapest Brand működésével kapcsolatban: luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések, utólag megállapított prémiumok - Latorcai Csaba kivizsgálást indít.

2025. október 18. 10:08

Latorcai Csaba felkérte Domokos László átvilágítási szakértőt, hogy terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára ezt pénteken a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be.

Latorcai Csaba - kdnp.hu

Most már érthetjük, hogy az elmúlt időszakban a fővárosi önkormányzat miért tartotta vissza a cégei működésével kapcsolatos adatkéréseket – mondta az államtitkár.

Közölte, felkérte Domokos László átvilágítási szakértőt, hogy terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is, és Karácsony Gergelynek is felelnie kell arra, hogy ki engedte mindezt? Hova tűnt és hogyan tűnt el a közpénz a Budapest Brandből?

Ezek nem maradhatnak következmények nélkül. Az igazságot ki kell mondani, és vállalni kell a felelősséget – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.

kdnp.hu