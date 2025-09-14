Átadták a Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvodát

2025. szeptember 14. 07:08

Átadták a Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvodát, amelynek beruházása a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) és Magyarország kormánya között 2020 márciusában létrejött hosszú távú együttműködés óvodafejlesztési programjának keretében valósult meg, az új intézmény fenntartója az MEE.

Semjén Zsolt - kdnp.hu

Az ünnepélyes átadáson köszöntőt mondott Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Bács Márton XI. kerületi alpolgármester és Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője. Igét hirdetett és az új intézményt megáldotta Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.

A XI. kerületi Albert utca 26. szám alatti mintegy háromezer négyzetméteres telket az MEE térítésmentesen kapta meg Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától. Az épület tervezése a Czirják Szabó Kft. és a Zacc Építésziroda együttműködésében valósult meg, felelős tervezője Szabó Árpád DLA és Vizer Balázs.

A helyi gyülekezet és a fenntartó számára is fontos, hogy az evangélikus identitást, az inkluzív pedagógiai szemléletet fókuszba helyező, fenntartható és környezettudatos elvekre épülő óvodai nevelés valósuljon meg az új intézményben. Az óvodába való felvétel nem körzethez kötött, felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadják és várják a gyermekeket.

A beruházás teljes egészében Magyarország kormányának támogatásával valósult meg az EGYH-EKF-20-P-0042 támogatás részeként, 1,33 milliárd Forint összegben.

Kiadó: Magyarországi Evangélikus Egyház

os