Átadták a Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvodát, amelynek beruházása a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) és Magyarország kormánya között 2020 márciusában létrejött hosszú távú együttműködés óvodafejlesztési programjának keretében valósult meg, az új intézmény fenntartója az MEE.
Az ünnepélyes átadáson köszöntőt mondott Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Bács Márton XI. kerületi alpolgármester és Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője. Igét hirdetett és az új intézményt megáldotta Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.
A XI. kerületi Albert utca 26. szám alatti mintegy háromezer négyzetméteres telket az MEE térítésmentesen kapta meg Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától. Az épület tervezése a Czirják Szabó Kft. és a Zacc Építésziroda együttműködésében valósult meg, felelős tervezője Szabó Árpád DLA és Vizer Balázs.
A helyi gyülekezet és a fenntartó számára is fontos, hogy az evangélikus identitást, az inkluzív pedagógiai szemléletet fókuszba helyező, fenntartható és környezettudatos elvekre épülő óvodai nevelés valósuljon meg az új intézményben. Az óvodába való felvétel nem körzethez kötött, felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadják és várják a gyermekeket.
A beruházás teljes egészében Magyarország kormányának támogatásával valósult meg az EGYH-EKF-20-P-0042 támogatás részeként, 1,33 milliárd Forint összegben.
Kiadó: Magyarországi Evangélikus Egyház
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
Márai Sándor kijelentette, a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él. Ez kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, "hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete.
-
Soltész Miklós a minden hónap 13-án a Kisboldogasszony-kegytemplomnál tartott engesztelő nap alkalmából beszélt arról, hogy a Nyolc Boldogság Közösség női szerzetesrend a kolostorépület - az egykori ferences rendház - felújítására félmilliárd forint állami támogatást használhat fel.
-
A Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig... Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá.