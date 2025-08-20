Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.
Kovács Zoltán bejegyzése szerint a munkában közreműködik többek között a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal.
Megjegyezte, hogy augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi rendezvénysorozat központi programjai Budapesten; szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken.
Kovács Zoltán közölte, hogy a nemzeti ünnep a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé.
Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben, délután a Szent István-bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket - jelezte.
"Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!" - írta az államtitkár.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
"Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek. Ahogy államalapító szent királyunk, úgy mi is a Teremtő kegyelmét kérjük nemzetünkre: Isten, áldd meg a magyart!" - áll a közleményben.
A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.
Jövőre ismét döntenünk kell, "a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya" - fogalmazott Kövér László.