Orbán Viktor Braganza hercegét fogadta a Karmelita kolostorban
A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
2025. augusztus 20. 18:49
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Pio urat, Braganza hercegét.
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét (b) a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a kormányfő mellett Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete (b2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
MTI
