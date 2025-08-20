Nem zár be a Balaton augusztus 20. után
2025. augusztus 20. 19:03

Ha mindben jól megy, akkor idén is átlépi majd az éves vendégéjszakák száma a kilenc milliót ebben a régióban.

Fűzfői öböl - Molnár Pál felvétele

A szezon vége gyakran a Balaton strandjainak kiürülésével, a büfék, fagyizók bezárásával kapcsolódik össze a közvéleményben - de a valóság 2025 nyarán ennek egyértelmű ellentétét mutatja. Sokan nyitva tartanak augusztus után is. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a jövőben a pénztárca, a minőség és a kerékpár lesz a három kulcstényező, miközben az őszi programok egyre több vendéget vonzanak a Balatonra. Részletek itt olvashatók:https://www.nyitottbalaton.hu/reszletek/nem-zar-be-a-balaton-augusztus-20-a-utan

Kiadó: A-Z Whow Kft.

OS
Címkék:
  • Zelenszkijnek a végét jelentené – minden szempontból – a béke
    Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
MTI Hírfelhasználó