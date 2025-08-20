Nem zár be a Balaton augusztus 20. után
2025. augusztus 20. 19:03
Ha mindben jól megy, akkor idén is átlépi majd az éves vendégéjszakák száma a kilenc milliót ebben a régióban.
Fűzfői öböl - Molnár Pál felvétele
A szezon vége gyakran a Balaton strandjainak kiürülésével, a büfék, fagyizók bezárásával kapcsolódik össze a közvéleményben - de a valóság 2025 nyarán ennek egyértelmű ellentétét mutatja. Sokan nyitva tartanak augusztus után is. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a jövőben a pénztárca, a minőség és a kerékpár lesz a három kulcstényező, miközben az őszi programok egyre több vendéget vonzanak a Balatonra. Részletek itt olvashatók:https://www.nyitottbalaton.hu/reszletek/nem-zar-be-a-balaton-augusztus-20-a-utan
Kiadó: A-Z Whow Kft.
OS
Címkék:
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
-
A hagyományok erejére nagy szükségünk van. Megtartó erő. Az élő hagyományok nélküli ember talajtalan, könnyen eltéved a világ gyakran hamis ígéretei közepette – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
-
A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket - emelte ki az államfő.