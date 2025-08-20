Hölvényi György: Az élő hagyományok nélküli ember talajtalan

2025. augusztus 20. 16:04

Az élő hagyományok nélküli ember talajtalan, könnyen eltéved a világ gyakran hamis ígéretei közepette – írta közösségi oldalán az államalapítás ünnepén a KDNP EP-képviselője, felidézve Szent István intelmeit.

Hölvényi György szerint Szent István ünnepén méltó felidézni az első magyar király intelmeit. Az ötödik pont „A türelem és az igaz ítélet gyakorlása”.

Milyen nagy szükségünk van, milyen nagy szükségünk lenne ma is türelemre az élet minden területén, beleértve természetesen a politikát is – figyelmeztetett az EP-képviselő. Hozzáfűzte, gyakran ideges türelmetlenség hatalmasodik el, és a türelmetlenség nem jó tanácsadó, könnyen indulattal jár, és elhomályosítja az „igaz ítéletet”, másként: a higgadt vélemény megfogalmazását. Hamar elcsattannak a meggondolatlan szavak, sértve másokat, indulatunk magunkat is megsebzi – fogalmazott Hölvényi.

​Az Intelmek nyolcadik pontja kapcsán - „A fiak kövessék az elődöket” – megjegyezte: ma mintha a régi, „a múltat végképp eltörölni” szólam modern változata uralkodna el: csak a jelen létezik.

Pedig a hagyományok erejére nagy szükségünk van. Megtartó erő. Az élő hagyományok nélküli ember talajtalan, könnyen eltéved a világ gyakran hamis ígéretei közepette – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.

Kép: Hölvényi György Facebook-oldala

kdnp.hu