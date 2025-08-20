Varga-Bajusz Veronika: a nemzet születésnapja minden magyaré

A nemzet születésnapja nemcsak az ország ünnepe, hanem minden magyaré - hangoztatta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán a szatmárnémeti római katolikus székesegyházban a Partiumi Magyar Napok (PMN) keretében rendezett augusztus 20-i ünnepségen.
"Ez az ünnep arról szól, hogy összetartozunk, nyelvünkön, hagyományainkon, szokásainkon, gondolkodásunkon keresztül, hogy összetartozunk itt a Kárpát-medencében mi, magyarok" - fogalmazott az államtitkár.
Kifejtette: Szent István király, a magyarok egyik legnagyobb formátumú államférfija a keresztény fundamentumra épülő hazát teremtett, amelynek több mint ezeréves fennmaradása nem a véletlen játéka volt: az oltalmazó kereszténységre, a hagyományokat tovább éltető kultúrára, a hitet és nyelvet őrző családokra és az elhivatottság tudatára alapult.
Varga-Bajusz Veronika szerint az elkövetkező évek is arról szólnak majd, hogy meg tudja-e őrizni a magyarság döntési jogát, meg tudja-e védeni Szent István örökségét.
"Közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje iránti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak"
- fogalmazott.
Felidézte: Szent István király a nyugati kereszténységet választotta, ugyanakkor jó kapcsolatokat ápolt Kelet felé is. Leszögezte: a magyarok számára - bár tisztelik a többi nemzetet - mindig a magyar nemzet érdekei az elsődlegesek. Másfelől a magyar nemzeti érdekeket csak a magyarok fogalmazhatják meg, és ezeket meg kell védeni, ha veszélybe kerülnek.
"A magyar békés nemzet, nem keresi és nem szereti a konfliktust, de a békeszeretet nem egyenlő az ostobasággal (...) Nekünk mindannyiunknak feladatunk, felelősségünk ezt a történelmet tovább írni, ugyanazzal a felelősséggel, ugyanazzal a hazaszeretettel és bölcs belátással, amely nemzetünk érdekeit, értékeit tartja mindig a szemünk előtt, és a Jóisten segítségét hívva" - mondta a partiumi augusztus 20-i ünnepségen a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.
