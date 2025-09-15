Az AfD nagyot lépett előre a német tartományi választáson
2025. szeptember 15. 12:14
A szavazásra jogosultak 56,8 százaléka adta le voksát a tartományi választáson, 4,9 százalékponttal többen a 2020-asnál.
MTI
Címkék:
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
"Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében" - jelentette ki Santiago Abascal.
-
Soltész Miklós a Mecsek dél-keleti lábánál fekvő kistelepülés nemrégiben kormányzati támogatással megújult - Szent Demeter nagyvértanúnak szentelt - szerb ortodox templomának átadóünnepségén vett részt.
-
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 15-28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.