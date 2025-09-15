Az AfD nagyot lépett előre a német tartományi választáson
2025. szeptember 15. 12:14
még nem hivatalos végeredmény szerint a kereszténydemokrata CDU némi veszteséggel megőrizte vezető helyét a pártok rangsorában az észak-rajna-wesztfáliai önkormányzati választásokon, a második helyen a szociáldemokrata SPD végzett, az AfD pedig az eredményét megháromszorozva a harmadikon, míg a Zöldek jelentős veszteséggel a negyediken. Az előzetes tartományi eredmények szerint a CDU a városi tanácsokban és a tartományi tanácsokban 33,3 százalékot ért el a 2020-as 34,3 százalék után. Az SPD 22,1 százalékot ért el 24,3 százalék után a tartományi választás vezetőjének közleménye szerint. Az AfD 14,5 százalékra tett szert 5,1 százalék után, a Zöldek 13,5 százalékot szereztek 20,0 százalék után. A Baloldali Párt 5,6 százalékot ért el a 2020-as 3,8 százalék, az FDP pedig 3,7 százalékot 5,6 százalék után.

A szavazásra jogosultak 56,8 százaléka adta le voksát a tartományi választáson, 4,9 százalékponttal többen a 2020-asnál.

MTI
