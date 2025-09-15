Súlyos balesetekkel indult ez a hét

Hétfő hajnalban két súlyos baleset is történt Magyarországon Győr és a Veszprém vármegyei Apácatorna közelében - írja az Index. Győrnél autóbusz és személyautó karambolozott össze a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Az autóba többen is beszorultak, a rendőrség tájékoztatása szerint a személygépkocsi utasai közül egy személy olyan súlyos sebesüléseket szerzett, hogy még a helyszínen életét vesztette. A győri hivatásos tűzoltók megkezdték a sérültek kiszabadítását, a baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.
Apácatornánál pedig egy nyerges vontató ütközött össze egy személyautóval a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél. A baleset következtében a kamion felborult, szállítmánya az úttestre szóródott, az autó pedig egy bozótos területre sodródott. Az ajkai hivatásos tűzoltók bozótvágóval emelték ki a kocsi egyetlen utasát. A veszprémi tűzoltók is a helyszínre siettek, az utat teljes szélességében lezárták.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus, a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Az uniós politikában nem látszik az irányváltás jele, sokkal inkább kioktató, leckéztető hangnem tapasztalható, miközben a következmények drasztikusak – hangsúlyozta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő hétfőn a Harcosok órája című online műsorban a jogi határzár tízéves fennállása kapcsán.
"Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében" - jelentette ki Santiago Abascal.