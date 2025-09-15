Már nyolcszázezer nyugdíjasnak kézbesítették az élelmiszer-utalványt
2025. szeptember 15. 12:22
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a minden nyugdíjasnak járó 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt már több mint 800 ezer embernek kézbesítették. A kormányfő a posztjában emlékeztetett, hogy 30 ezer forint értékben kap élelmiszer-utalványt minden nyugdíjas, amit a piacon, az őstermelőknél és a nagyobb élelmiszerüzletekben is beválthatnak. „ Eddig több mint 800 ezer honfitársunknak kézbesítették az utalványokat és október közepéig összesen közel 2,4 millióan részesülnek ilyen támogatásban ” – írta Orbán Viktor.
