Rengeteg nemi erőszakot követnek el Németországban

Az elkövetők között főként fiatal férfiak vannak, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból. A legtöbb statisztika azt mutatja, hogy főként a muszlim országokból származnak a nők elleni bűncselekmények elkövetői. A német mecsetekben lekicsinylően prédikálnak a nőkről. Mindez a német valóság része, és egy nőgyűlölő kultúra tanúbizonysága, amely hirtelen Európa részévé vált. A német városokban végzett tanulmányok megerősítik, hogy a nők félelmükben éjszaka kerülik a tömegközlekedési eszközöket, aluljárókat vagy parkokat. Nemrég egész Németországot megrázta egy fiatal lány, Liana K. szörnyű meggyilkolása. A 17 éves diáklányt tehervonat elé lökött egy iraki férfi. Ismét egy fiatal nő lett az áldozata egy nyilvánvalóan erőszakra hajlamos és már büntetett előéletű bevándorlónak. Korábban pedig egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő Hollandiában, és folyamatosan hasonló hírek érkeznek a nyugat-európai nagyvárosokból.
Míg egyesek abszurd módon még mindig a nyitott határok politikáját és „emberiesebb hozzáállást” szorgalmaznak a menekültügyben, a valóságban már régóta látszik, hogy elsősorban a nők és a lányok fizetik meg az ellenőrizetlen bevándorlás és Angela Merkel „Meg tudjuk csinálni” szlogenjének árát.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
"Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében" - jelentette ki Santiago Abascal.
Soltész Miklós a Mecsek dél-keleti lábánál fekvő kistelepülés nemrégiben kormányzati támogatással megújult - Szent Demeter nagyvértanúnak szentelt - szerb ortodox templomának átadóünnepségén vett részt.
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 15-28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.