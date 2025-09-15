Rengeteg nemi erőszakot követnek el Németországban
2025. szeptember 15. 10:35
Európa számos részén a nők már nem élhetnek szabadon és biztonságban. 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált menekültek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban. 2015 óta nincsenek biztonságban a nők és lányok Németországban. Csak tavaly 788 csoportos nemi erőszakot regisztráltak Németországban. A gyanúsítottak főként német, szír, török és afgán állampolgárságúak. A német szövetségi bűnügyi hivatal elemzése megállapította, hogy 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált menekültek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban – számolt be a V4NA.

Az elkövetők között főként fiatal férfiak vannak, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból. A legtöbb statisztika azt mutatja, hogy főként a muszlim országokból származnak a nők elleni bűncselekmények elkövetői. A német mecsetekben lekicsinylően prédikálnak a nőkről. Mindez a német valóság része, és egy nőgyűlölő kultúra tanúbizonysága, amely hirtelen Európa részévé vált. A német városokban végzett tanulmányok megerősítik, hogy a nők félelmükben éjszaka kerülik a tömegközlekedési eszközöket, aluljárókat vagy parkokat. Nemrég egész Németországot megrázta egy fiatal lány, Liana K. szörnyű meggyilkolása. A 17 éves diáklányt tehervonat elé lökött egy iraki férfi. Ismét egy fiatal nő lett az áldozata egy nyilvánvalóan erőszakra hajlamos és már büntetett előéletű bevándorlónak. Korábban pedig egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő Hollandiában, és folyamatosan hasonló hírek érkeznek a nyugat-európai nagyvárosokból.

Míg egyesek abszurd módon még mindig a nyitott határok politikáját és „emberiesebb hozzáállást” szorgalmaznak a menekültügyben, a valóságban már régóta látszik, hogy elsősorban a nők és a lányok fizetik meg az ellenőrizetlen bevándorlás és Angela Merkel „Meg tudjuk csinálni” szlogenjének árát.

V4NA, hirado.hu
