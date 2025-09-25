Az EU-ban lassul az autópiac, de gyorsul az elektromos áttörés

2025. szeptember 25. 10:04

Bár az Európai Unióban az új autók összeladása minimálisan, 0,1 százalékkal csökkent az év első nyolc hónapjában, az akkumulátorról üzemelő elektromos járművek (BEV) piaci részesedése 12,6-ról 15,8 százalékra emelkedett. Az ACEA friss adatai szerint a hibrid-elektromos modellek is erősödtek, miközben a dízel- és benzines autók aránya tovább esett.

Az Európai Unióban éves összevetésben 0,1 százalékkal, 7 millió 169 ezerre csökkent az eladott új autók száma az első nyolc hónapban, a kizárólag akkumulátorról üzemelő elektromos autók (BEV) piaci részesedése 12,6 százalékról 15,8 százalékra nőtt - az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára csütörtökön fölkerült adatok szerint.

A legnagyobb szeletet az autópiacon a hibrid-elektromos autók (HEV) szerezték meg, 34,7 százalékos piaci részesedéssel, ami felülmúlja az egy évvel korábbi 29,7 százalékot. A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók piaci részesedése a tavalyi első nyolchavi 6,9 százalékról 8,8 százalékra nőtt. A dízeles autók aránya 12,6 százalékról, 9,4 százalékra csökkent, a benzines autóké pedig 34,9 százalékról, 28,1 százalékra esett.

Az idei első nyolc hónapban 1 millió 132 ezer 603 új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ami az uniós piaci részesedés 15,8 százaléka volt. Az EU négy legnagyobb piaca közül három, amelyekre az akkumulátoros elektromos autók regisztrációjának 62 százaléka esett, növekedést mutatott: Németországban 39,2 százalékos, Belgium 14,4 százalékos, Hollandiában pedig 5,1 százalékos bővülést jegyeztek föl. Franciaországban ugyanakkor 2 százalékos csökkenést mértek a tavalyi első nyolc hónappal összevetve.

Az ACEA honlapján szereplő adatok szerint Magyarországon 85 ezer 562 új autót adtak el az idei első nyolc hónapban, 7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A dízeles autók eladása 6,3 százalékkal, 10 ezer 152-re emelkedett, míg a benzineseké 15,4 százalékkal, 20 ezer 414-re csökkent. A BEV-autók eladása 23,8 százalékkal, 7120-ra emelkedett, a PHEV-autóké 2,5 százalékkal, 3975-re esett, míg a HEV-autóké 19,6 százalékkal, 43 ezer 474-re bővült az augusztus végéig tartó első nyolc hónapban éves összehasonlításban.

MTI/Gondola