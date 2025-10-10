Magyar-örmény - Rossi még egy támadó posztról nem döntött

2025. október 10. 18:03

Marco Rossi szövetségi kapitány még egy támadó pozícióról nem döntött a magyar labdarúgó-válogatott összeállításával kapcsolatban a szombati, örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt.

"A srácok jól dolgoztak egész héten, de még van egy-két dolog, amiben nem döntöttem. Van kérdés a tekintetben is, hogy ki maradjon ki a meccskeretből, illetve egy támadó posztról majd csak az utolsó, mai edzés után határozok" - árulta el a telki edzőtáborban tartott pénteki sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

A 61 éves tréner kifejtette, a három leggólerősebb játékosa közül kettő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányozni fog, mert az eltiltásukat töltik majd, így csak a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lesz bevethető ebből a trióból.

Megjegyezte, a legutóbbi Eb-selejtezők során két meccs is volt, amikor ugyanilyen helyzetet kellett megoldania a nemzeti együttesnek, amely Varga és Sallai nélkül két éve Bulgáriában 2-2-t játszott, amivel kijutott a kontinensviadalra, majd 3-1-re megverte a vendég Montenegrót.

"Nem szabad a korábbi mérkőzésekre gondolni, mert a mostanit kötelező megnyerni, ha pótselejtezőre akarunk jutni. Nekünk kell diktálni a ritmust, nálunk kell lenni a labdának, de nem szabad kapkodni, türelemmel kell felépíteni az akciókat. Szintén fontos, hogy nem szabad elveszíteni a fejünket, mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk. Persze a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy előre megbeszéltük, de ha együtt támadunk és védekezünk, ha betartjuk a megbeszélteket, akkor győzni fogunk" - fogalmazta meg várakozásait az MTI kérésére Rossi.

A rivális örmény csapatot úgy jellemezte, hogy négy-öt olyan futballistája van, amelyik nagyon magas szinten játszik, de nemcsak belőlük, hanem az egész együttesből felkészültek, ezért tudják, hogyan kell megállítani az ellenfelet.

Magyar-örmény - A magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója

Telki, 2025. október 10. Callum Styles, a magyar válogatott tagja a csapat sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 10-én. A magyar válogatott október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később Lisszabonban a portugálok ellen játszik. MTI/Illyés Tibor

Styles Callum arról beszélt, semmilyen nehézséget nem okoz számára, hogy a válogatottban más poszton játszik, mint az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionban, mivel rugalmasnak tartja magát, ráadásul karrierje során többször szerepelt védekező középpályásként, ahogy Rossi számít rá a címeres mezben.

"Az örmények az írek legyőzésével megmutatták, milyen csapatot alkotnak, nem lehet félvállról venni ezt a találkozót, de a saját közönségünk előtt nekünk kell irányítani. Nem hagyhatjuk, hogy egyszerű meccsük legyen"

- jelentette ki a 25 éves futballista, aki sajnálja, hogy az eddigi 26 fellépésén még nem talált a kapuba.

"Kicsit zavar, hogy még nem szereztem gólt, de ezzel nem szabad foglalkozni, mert ennél vannak fontosabb dolgok a csapaton belül. A feladatom az, hogy segítsem a csapatot és a társakat gólt szerezni".

A magyar-örmény mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Nagy Zs. - Tóth Bar.

Kép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 10-én. A magyar válogatott október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később Lisszabonban a portugálok ellen játszik. MTI/Illyés Tibor

