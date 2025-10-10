Rekordmagasságban az arany ára - elérte a 4000 dolláros unciánkénti szintet
Minden korábbinál gyorsabban és meredekebben emelkedett az arany ára: az arany unciánkénti értéke elérte a 4000 dollárt, ezzel történelmi csúcsra jutott – számolt be a Handelsblatt. A nemesfém így soha nem volt még ilyen drága.
2025. október 10. 17:04
A szakértők szerint a mostani rekordszint mögött elsősorban az Egyesült Államokban zajló költségvetési vita áll, amely részleges kormányzati leálláshoz („shutdown”) vezetett. A politikai és gazdasági bizonytalanság tovább fokozta a befektetők menekülését a biztonságos eszközökbe, ami az arany árfolyamát az év eleje óta több mint 50 százalékkal emelte.
A finanzen.net szerint az arany ezzel 1979 óta nem látott éves növekedés felé tart, sőt, még a Bitcoint is maga mögé utasította. Bár a legismertebb kriptovaluta hétfőn 126 ezer dollár fölé emelkedett, jelenleg 124 500 dollár körül forog, így elmarad az arany szárnyalásától.
Az arany rajongói a digitális eszközök és részvénypiacok erősödése ellenére sem aggódnak. A fizikai arany birtoklása ugyanis nem jár olyan kockázatokkal, mint a kötvények visszafizetése, a bérleti díjak elmaradása vagy a vállalati részvények értékvesztése.
Gerzsenyi Krisztián
Címkék:
-
