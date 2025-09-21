Azeri Nagydíj - Max Verstappen rajt-cél győzelmet aratott
2025. szeptember 21. 16:09

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat vasárnap Bakuban.

A 27 éves holland pilóta az idei negyedik, karrierje 67. futamgyőzelmét aratta.

A dobogó második fokára a brit George Russell (Mercedes) állhatott fel, harmadikként pedig a spanyol Carlos Sainz Jr. (Williams) végzett.

A világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri - akinek már az időmérő sem sikerült - rosszul rajtolt a kilencedik helyről, majd a falba vezette McLarenjét. Csapattársa, a második helyen álló brit Lando Norris hetedik lett, ezzel 25 pontra csökkentette hátrányát. A McLaren ezen a hétvégén még nem tudta megnyerni a konstruktőri vb-címet.

Verstappen startolt az élről, Bakuban pályafutása során először kezdhette meg a versenyt az első helyről, és végig diktálta a tempót, esélyt sem adott ellenfeleinek.

Mellőle nagy meglepetésre Sainz Jr. indult, míg a harmadik helyről Liam Lawson, az RB új-zélandi pilótája kezdhette meg az 51 körös versenyt.

Piastri szombaton összetörte a McLarent és csak a kilencedik rajthely lett az övé, első számú riválisa és csapattársa, Norris pedig csupán a hetedik startpozíciót csípte el az esős, balesetekkel tarkított, többször piros zászlóval félbeszakított, kaotikus időmérőn. Piastri számára aztán pillanatok alatt véget ért a vasárnapi verseny.

A rajtnál bemozdult az ausztrál, majd korrigált, közben pedig mindenki elment mellette. A mezőny végére csúszott vissza, aztán próbált felzárkózni, de elmérte az egyik balkanyart és a falba vezette autóját. Norris a hetedikről a nyolcadikra csúszott vissza, miközben körökön keresztül a biztonsági autó vezette a mezőnyt.

Az ötödik körtől folytatódhatott az éles küzdelem, az élen nem változott a sorrend: Verstappen, Sainz, Lawson haladt az élbolyban. Jó darabig eseménytelenül zajlott a verseny, majd a thaiföldi Alexander Albon (Williams) nekiment az argentin Franco Colapintónak (Alpine), emiatt a 19. körben sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben.

Közben Norris feljebb tudott zárkózni és sokáig az ötödik helyen haladt. A szeles verseny közepére esőt jeleztek előre, de ez végül nem érkezett meg. Az élcsoportból előbb Lawson, aztán Sainz járt a boxban kerékcserére, emiatt a 30. körben Verstappen mögött Russell következett, a harmadik helyen a japán Cunoda Juki (Red Bull) autózott, őt pedig Norris és a brit Lewis Hamilton (Ferrari) követte.

Norris a 39. körben ment ki a boxba, de a jobb első kerekével a kelleténél tovább bíbelődtek a szerelők, így a brit csak a nyolcadik helyre tudott visszatérni a pályára. Később egyet sikerül előre lépnie.

Verstappennek cseréltek kereket utoljára, a 41. körben, de ekkor már 32 másodperccel vezetett a második helyezett Russell előtt, így gond nélkül őrizte meg éllovas pozícióját. Harmadikként Sainz haladt és a végéig már nem is változott az élcsoport sorrendje.

A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.

MTI
