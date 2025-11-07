Megújították az Ökumenikus Chartát

Szerző: mti

2025. november 7. 08:05

Megújították és újrafogalmazták a katolikus, protestáns, anglikán és ortodox egyházak együttműködéséről szóló Ökumenikus Chartát. A dokumentumot szerdán írták alá és csütörtökön mutatták be XIV. Leó pápának.

Az Ökumenikus Chartát az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az európai protestáns, ortodox és anglikán egyházak közös szervezete, az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) vegyes bizottsága fogalmazta újra.

Fischl Vilmos, a vegyes bizottság tagja, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára az MTI-nek csütörtök este telefonon elmondta: a dokumentum megújítására az elmúlt 25 évben Európában és az európai társadalomban bekövetkezett változások miatt volt szükség.

Ismertetése szerint a dokumentum hangsúlyozza az egység erősítését, a közös tanúságtétel és a sokféleség fontosságát.

A charta elismeri, hogy a kulturális, liturgikus, teológiai különbözőség "nem feltétlenül akadály, hanem lehetőség" - idézte a dokumentumot.

A dokumentum kitér a lelki közösség és a "missziós impulzus" fontosságára, hangsúlyozva a közös imádság, a közös kommunikáció és a közös gondolkodás fontosságát.

Fischl Vilmos hozzátette: a charta megfogalmazói tudatában vannak annak, hogy az egység keresése nem egyszerű, "a történelmi, teológiai különbségek mélyek és sok felekezet számára érzékenyek". A dokumentum sikeressége pedig azon múlik, hogy a benne foglalt alapelveket mennyire valósítják meg a helyi közösségek.

Fischl Vilmos beszámolt arról is, hogy az Ökumenikus Chartát szerdai aláírása után csütörtökön bemutatták XIV. Leó pápának, aki arra hívta az európai egyházakat, hogy az evangélium hirdetése érdekében figyeljenek egymásra és működjenek együtt testvéri párbeszédben.

A pápa hangsúlyozta, hogy az egyházaknak a változó társadalmi és kulturális környezetben is közösen kell tanúságot tenniük Krisztusról, különösen a háború és megosztottság idején. Az egyházfő kiemelte, hogy az ökumenikus út és a szinódusi út egymást kiegészítve segít megújítani Európa keresztény látását és reménységét Krisztusban - ismertette a pápa szavait Fischl Vilmos.