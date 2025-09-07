Becsapódott egy jemeni drón a dél-izraeli Ramon repülőtéren

Vasárnap délben becsapódott egy Jemenből indított harci drón Dél-Izraelben, a Ramon repülőtér területén - közölte az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap.
A drón a repülőtér utasokat fogadó termében csapódott be. Nyolc ember könnyebben megsérült, közülük hárman pánikrohamot kaptak a drón felrobbanásakor. Előzetesen sem ott, sem a közeli településeken nem lépett működésbe légvédelmi riasztás.
Az IDF légvédelmi egységeinek első vizsgálata szerint az ellenséges, jemeni húszi lázadók indította drón nem különbözik a korábban már számos alkalommal elfogott jemeni drónoktól, és képességei nem jelentenek új vagy rendkívüli fenyegetést.
Az IDF közleménye szerint a pilóta nélküli légieszközt ugyan észlelték a légvédelmi rendszerek, de nem azonosították ellenséges légi járműként, ezért sem az elfogó-, sem a riasztórendszerek nem léptek működésbe.
"A légierő a nap 24 órájában, a hét minden napján védi az ország légterét, és a háború kezdete óta több tízezer fenyegetést semlegesített - ugyanakkor ki kell emelni, hogy a védelem nem hermetikus" - emlékeztetett a hadsereg közleményében.
A háború 2023 október 7 -i kezdete óta az Iránbarát síita lázadók mintegy 150 drónt indítottak Jemenből Izrael felé, ezeknek több mint kilencvennyolc százalékát elfogták. A ramoni robbanással egy időben a hadsereg elfogott sikeresen három másik, Izrael területe felé indított drónt az egyiptomi határ térségében.
