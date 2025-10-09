Bóka János: a Tisza és a brüsszeli háborús koalíció ismét kimentette von der Leyent
2025. október 9. 20:06
A Tisza és a brüsszeli háborús koalíció ismét kimentette von der Leyent - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán, miután az Európai Parlament elutasította az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott mindkét bizalmatlansági indítványt.
Bóka János közölte: "most sem Magyarország és Európa érdekei, hanem saját politikai túlélésük volt a fontos számukra".
Magyar Péter mentelmi jogának fenntartása után nem is kellett sokat várni az első brüsszeli számlára. "A fogott embertől mindig lehet valamit kérni. És egy fogott embertől erre lehet számítani a jövőben is" - fogalmazott a miniszter, hozzátéve: az Európai Unió pedig "sodródik tovább a háború és a gazdasági válság felé".
MTI
